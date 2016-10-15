Borusan Oto, Jaguar ve Land Rover yatırımlarını sürdürüyor

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15 Ekim 2016, 18:28

Borusan Oto, Jaguar Land Rover showroom ve servis konseptini, İstanbul'dan sonra Adana-Mersin şubesinde hizmete açtı.

Jaguar ve Land Rover markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini Türkiye çapında sürdüren Borusan Oto, Jaguar ve Land Rover markalarına yönelik yeni konsept showroom yatırımlarını sürdürüyor. Türkiye’nin ilk Jaguar Land Rover dual tesisini İstanbul’da hizmete açan Borusan Oto, ikinci konsept showroomunu Adana-Mersin şubesinde açtı. ARCH Concept olarak adlandırılan showroom, her iki markaya da hizmet verecek. Yeni showroom, modern ekipman ve teknolojinin yanı sıra donanımlı, hizmet odaklı personeliyle premium hizmet sunacak.

Sırada Ankara yatırımı var

Jaguar’ın satışına başlamalarıyla birlikte Jaguar Land Rover markalarını tek kurum kimliği altında birleştirdiklerini hatırlatan Borusan Oto Genel Müdürü Uğur Sakarya, Avcılar’da açılan ilk tesisin çok övgü aldığını ve verdiği premium hizmetle müşterilerin beğenisini kazandığını belirtti. Yeni showroom yatırımlarına devam edeceklerini belirten Sakarya, “2 milyon TL yatırım ile baştan aşağıya yenilediğimiz ve büyüttüğümüz Adana’daki tesisimizde en modern ekipman ve teknolojinin yanı sıra donanımlı personel ile yüksek standartlardaki hizmet kalitesini sunarak, kusursuz müşteri deneyimi yaşatacağız. Jaguar Land Rover yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Adana’dan sonra Ankara’ya bu konsepti taşıyacağız. Ekim ayında Ankara Jaguar Land Rover Showroom ve servis inşaatımızın temelini Esenboğa’da atacağız. 2017 yılı sonlarında ise İstanbul’da biri Avrupa yakasında, diğeri de Anadolu yakasında iki yeni tesisimizi daha devreye alarak toplam 5 noktada Jaguar Land Rover müşterilerine hizmet vereceğiz.” diye konuştu.



