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USTYAPI DERGISI SAYI 77

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Karsan'dan Fethiye'ye 128 adetl Jest

Karsan'dan Fethiye'ye 128 adetl Jest

Tarih 15 Ekim 2016, 18:14

Karsan tarafından satışı gerçekleştirilen 128 adet Jest düzenlenen törenle Fethiye'deki kooperatiflere teslim edildi.

Kuruluşunun 50. yılını kutlayan ve Bursa’da yer alan  iki ayrı fabrikasında hem iç pazar hem ihracata yönelik çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, ulaşımda modern dönüşüm yapmak isteyen belediyelerin tercihi olmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin şehir genelinde vatandaşların daha modern ve güvenli seyahat etmesi için başlattığı ulaşımda dönüşüm çalışmalarının Fethiye ayağında tercih Karsan Jest oldu. Fethiye’deki kooperatiflere 128 adet  engelli erişimli Karsan Jest teslim edildi.

Proje kapsamında yenilenen araçlar gerçekleştirilen törenle Fethiye İlçesi’ndeki kooperatiflere teslim edildi. Teslimat törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Ulaşım Dairesi Başkanı Alper Kolukısa, belediye yetkilileri ve kooperatif üyeleri katılım gösterdi.

Jest hem ekonomik hem konforlu

Şehiriçi toplu taşımacılık için tasarlanmış Karsan Jest, sıfının en iyi yolcu minibüsü olma özelliği taşıyor. Yolcu konforu için her ayrıntının düşünüldüğü Jest, alçak tabanlı olmasıyla yaşlı ve engelli bireylerin ulaşımı için kolaylık sağlıyor. Euro 5 motoru ve 6 ileri şanzımanıyla mükemmel yakıt ekonomisi sunan Karsan Jest, sessiz ve çalıskan motoruyla hem konforlu yolculuğun hem de en iyi verimin saglanmasına yardımcı oluyor.

 

 

 

 

 

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