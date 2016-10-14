Hafif ticarilerde havalı süspansiyon vakti

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14 Ekim 2016, 12:08

Ticari araç ve otomobillerin ana bileşenlerinden biri olan süspansiyon sistemlerinde gelişim sürürken, ağır ticari araçlardan; çekici, kamyon ve treylerlerden sonra hafif ticari araçlarda da havalı süspansiyon kullanımı giderek yaygınlaşıyor.

Türkiye’de bayilik organizasyonu kurulacak

Hava süspansiyon kullanmanın avantajları

Hafif ticari araç hava süspansiyon sistemlerinde Avrupa’da etkin olan isimlerden biri VB-Airsuspension B.V. Firma, Avrupa’da taşımacılık ve taşıma sistemlerindeki uzmanlığı ile öne çıkan Hollanda’nın önde gelen markalarından ve ürettiği sistemleri Avrupa ile birlikte bütün dünyaya satıyor. Bir süredir Türkiye’de de tanınan firma, ülkemizde giderek daha etkin bir konum kazanmak istiyor.VB Hava Süspansiyon Sistemleri Türkiye’nin faaliyetleri Cüneyt Akbaş tarafından yönetiliyor ve yürütülüyor.Türkiye’nin hafif ticari üretim ve kullanımında önemli bir ülke olduğunu, bu nedenle üreticilere, tadilatçılara ürünlerini daha yaygın olarak sunmak için harekete geçtiklerini belirtiyor ve “Özellikle cankurtaranlar ve sarsılmadan taşınması gereken değerli yükler, gıda ürünleri ve diğer ürünler için taşıma yapan aracın hava süspansiyonlu olması bir gereklilik. Hava süspansiyon sistemi sadece konfor ve güvenlik sağlamakla kalmıyor, yükle birlikte aracın sistemlerini de koruyor” dedi.Sundukları ürünlerin tüm hafif ticarilere uygun olduğunu kaydeden Akbaş; ayrıca yakında bayilikler halinde organize olacaklarını, yedek parça tedariği ve araç tadilatı yapanlara yönelik hizmetlerini artıracaklarını ifade etti.VB’nin komple havalı süspansiyonuyla donatılan araçlar arasında Citroën Jumper, Fiat Ducato, Iveco Daily, Peugeot Boxer, Renault Master, Volkswagen Transporter minivan, Mercedes-Benz Sprinter ve Vito gibi araçlar buluyor.Araçların hava süspansiyon sistemi ile donatılmasının birçok avantajı bulunuyor.Bunları şöyle sıralamak mümkün;* Hava süspansiyon, elektronik sistemi sayesinde yükten bağımsız olarak aracın her zaman aynı yükseklikte sürüş yapmasına olanak sağlıyor. Aracın arkası ağır yüklendiği zaman alçalmıyor. Bu durum aracın yakıt tüketimini de olumlu etkiyor. Sistem körükteki basınca bağlı olarak fren basıncını da ayarlıyor.* Hava süspansiyon sisteminde yükseltme-alçaltma anahtarı bulunuyor. Bu anahtar aracın yüklenmesi-boşaltılması veya bir römork bağlanması-çıkarılması ya da engelliler için geliştirilmiş sistemlerin araçlara uyumunu sağlıyor.* Hava süspansiyon sistemleri aracın yol tutuşunu ve düz sürüşünü iyileştirecek özel amortisörlerle birlikte kullanılıyor.* Hava süspansiyon sistemlerinin entegre dengeleyiciler sahiptir. Bu da aracın dengesinin iyileşmesini sağlıyor. Araç dört noktadan yere daha dengeli ve stabil olarak hareket ediyor.* Hava süspansiyon sistemi yolun bozukluklarını nedeniyle oluşan sarsıntıları absorbe eder, böylece yolcular daha az sarsıntıya maruz kalırlar, yolculuk konforu artar.