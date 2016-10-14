MAN bayi Antoto İstanbul’da

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14 Ekim 2016, 11:41

Antalya merkezli Antoto, otomotiv sektöründeki satış ve satış sonrası hizmetlerini ve etkinliğini arttırarak yoluna devam ediyor.



Antoto Hakkında



Antoto yetkilileri, 12 Ekim’de İstanbul’da yapılan bir toplantıyla çalışmaların başladığını duyurdular. Filo müşterilerine teşekkür plaketlerinin de sunulduğu toplantı, çok sayıda hafriyat ve inşaat malzemesi taşımacının katılımıyla gerçekleşti.2004 yılında kurulan Antoto Otomotiv A.Ş. sektördeki faaliyetlerine Mitsubishi ve Temsa markaları ile başladı, 2010 yılı itibari ile Opel, 2012 yılı itibari ile de MAN yetkili satış ve servis bayisi olarak ürün ve hizmet ağını genişletti.Antoto,Antalya Havalimanı yolu üzerinde bulunan plazasında Opel, Mitsubishi ve Temsa markalarının, Kepez Üstü Organize Sanayi yolu üzerindeki plazasında ise MAN markasının; satış, satış sonrası hizmetler, finansman, filo kiralama, ikinci el araç satış ve sigortacılık hizmetlerini gerçekleştiriyor.