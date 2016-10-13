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13 Ekim 2016, 18:31

Toyota, 2016 yılı sonuna kadar Avrupa'da 300 bini hibrit olmak üzere 900 bin adetlik toplam satış hedefliyor.

Toyota’nın, tüm dünyadaki hibrit araç satışları 9 milyon 485 bin 551 adede ulaşırken, en hızlı büyüyen hibrit pazarı Avrupa oldu. Avrupa’daki hibrit araç satışlarında geçen yıla oranla yüzde 45 oranında bir artışa ulaşan Toyota, 2016 yılı sonuna kadar yeni bir rekora imza atmaya da hazırlanıyor.

Hibrit teknolojisinin öncüsü Toyota’nın, 2016 yılının bu dönemine kadarki bölümünde Avrupa’daki tüm satışlarının yüzde 31’ini hibrit modeller oluşturdu. Bu oran; hibrit teknolojisinin çok daha fazla ilgi gördüğü Batı Avrupa’da ise yüzde 41 seviyelerine çıktı.

C-HR Hibrit satışlarını artıracak

Bütün dünya tarafından merakla beklenen ve Türkiye’de üretilecek olan C-HR’ın hibrit versiyonunun da hibrit satışlarına büyük oranda katkı yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. Toyota, 2016 yılı sonuna kadar Avrupa’da 300 bini hibrit olmak üzere 900 bin adetlik toplam satış hedefliyor. Türkiye’de de geçtiğimiz hafta hibrit araçların ÖTV oranı; elektrik motoru 50 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1,600 cm3'ten başlayıp 1,800 cm3'ü geçmeyen binek otomobiller için yüzde 90’dan yüzde 45'e, motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2000 cm3'ten başlayıp 2,500 cm3'ü geçmeyen binek otomobiller için ise yüzde 145 olarak uygulanan ÖTV oranı da yüzde 90'a düşürülmüştü. Yeni oranların devreye girmesiyle birlikte önümüzdeki yıllarda Türkiye’de hibrit araç satışlarının artması bekleniyor.

Toyota Avrupa'da rekora koşuyor

Avrupa’da 2000 yılında ilk nesil Prius ile hibrit pazarına giren Toyota, o günden bu yana 1.5 milyondan fazla satışa ulaştı. Avrupa, Toyota’nın hibrit satışları anlamında en hızlı büyüyen pazarı olarak dikkat çekerken, her segmentte bir hibrit model üreterek 2020’de Avrupa’daki satışlarının yarısının hibrit modellerden oluşmasını hedefliyor. Yaris, Auris, Auris Touring Sports, RAV4, Camry, Prius, Prius Plug-In ve Prius Plus (MPV) ile Avrupa pazarında 7 hibrit modeli ile yer alan Toyota, bu yılın sonunda sekizinci model olarak Toyota C-HR’ı da müşterisiyle buluşturacak.

Tüm dünyada yıllık hibrit otomobil satışlarını 1,5 milyon adetlere taşıyan Toyota, 2020 yılına kadar toplamda 15 milyon hibrit satışına ulaşmayı hedefliyor. Toyota, 1997 yılından bu yana 90 ülke ve bölgede 33 farklı hibrit ve bir Plug-in Hybrid modeli ile pazarda yer alarak hibrit teknolojisi konusunda liderliği elinde bulundurmayı da sürdürüyor.

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