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USTYAPI DERGISI SAYI 77

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Ford'dan Ekim ayında 4 yıl 100 bin km garantisi

Ford'dan Ekim ayında 4 yıl 100 bin km garantisi

Tarih 13 Ekim 2016, 18:14

Ford, Ekim ayında otomobil modellerinde sunduğu 4 yıl 100.000 km garanti kampanyasıyla fark yaratıyor.

Ford, Ekim ayında benzeri görülmemiş bir kampanya devreye alıyor. Ford otomobillerde sunulan 4 Yıl 100.000 km garanti kampanyası, Ekim ayında da devam eden çok avantajlı kampanyalarla birlikte sunuluyor.
“Her Şey Dahil Finans Paketi” ile F-Kasko satın alan Ford müşterilerine Focus, Fiesta, Mondeo, C-Max ve Kuga modellerinde Titanium ve Selective serileri için 24.000 TL., 20 ay, %0 faiz, diğer seriler içinse 24.000 TL., 20 ay, %0,99 faiz kampanyası uygulanıyor.
Ekim ayında peşin alımı tercih edecek Ford müşterilerine avantajlı fiyat seçenekleri sunulmaya devam ediyor. Mondeo Titanium modellerinde %2, Focus, C-MAX ve Kuga Titanium ve Selective modellerinde %3 peşin alım indirimi, Fiesta Titanium modellerde ise X paket hediyesi sunuluyor.
Mondeo, C-MAX, Kuga modellerinde tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden 1.500 TL indirim de Ford müşterilerini bekliyor.

Mavi Plan fırsatları Ekim ayında da devam ediyor

Ford, Temmuz ayında devreye aldığı “Mavi Plan” finansman modelinde Ekim ayında da müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. “Mavi Plan” kampanyası ile C-MAX'e 899 TL ve Mondeo'ya 1.299 TL aylık taksitlerle sahip olma imkânı sunuluyor. Mavi Plan, Ford müşterilerine özel tek vade, tek balon ödeme oranıyla sadeleştirilen Ford Options kredi ürünü ve Ford'un Değerli Geri Alım Garantisi'nden oluşuyor. Her 2 yılda bir yeni bir Ford sahibi olma imkânı, standart krediye göre daha düşük aylık taksit seçenekleri de Mavi Plan’ın diğer avantajlı özellikleri arasında yer alıyor.

Ticarette sınır tanımayanlara kaçırılmayacak teklifler

Ford ticari modellerinde de Ekim ayında avantajlı fırsatlar sunuyor. Avrupa’nın en çok satan pick-up modeli Ranger, Her Şey Dahil Finans Paketi ile FKasko satın alan müşteriler için 36.000 TL., 12 ay, %0 faiz kampanyasıyla çok cazip. Yeni Ranger’da peşin alımlarda ise 4x2 manuel şanzımanlı modelleri tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden 6.000 TL., diğer tüm Ranger modelleri* ise 3.000 TL. indirimle satışa sunuluyor.
Tüm ticari araç modellerinde 3 yıl sınırsız km garanti uygulaması Ekim ayında da devam ediyor. Ford Connect ve Transit minibüs modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” ile FKasko alan Ford müşterileri 28.000 TL, 24 ay, %0 faiz kampanyasından faydalanırken, diğer tüm ticari modellere** de 24.000TL, 20 ay, %0 faiz kampanyasıyla sahip olabilecekler.
Tüm otomobil, hafif ve orta ticari Ford modellerinde FKasko alımında 200 TL tutarında (KDV dahil) Servis Çeki hediyesi uygulamaları Ekim ayında da Ford müşterilerini bekliyor.

 

 

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