Doğuş Ağır Vasıta’nın İsveç seferi

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13 Ekim 2016, 15:59

Doğuş Ağır Vasıta müşterilerini Scania’nın ana vatanı İsveç’te misafir etti.



2017 yılında pazar koşulları ne olursa olsun pazar payını arttırmayı hedefleyen Doğuş Ağır Vasıta, 200’e yakın taşımacıyı özel bir uçakla Scania’nın merkez yönetim ve üretim tesislerinin bulunduğu Södertalje’ye götürdü ve bu gezide yeni bir atılıma hazırlandığını gösterdi.

Yapılan basın açıklamasında da şu bilgilere yer verildi:

“Taşımacılıkta yeni bir dönem başlıyor”

Davette taşımacılara Doğuş Ağır Vasıta personeli ile birlikte bayiler ve yetkili servis temsilcileri ile sektörel basın mensupları eşlik etti. Gezi boyunca Scania’nın yeni S serisi ile birlikte ürün ve hizmet anlayışı anlatıldı. Önümüzdeki yıl içinde, hazırlıkların tamamlanmasından sonra Türk pazarında da satışa sunulması beklenen yeni seriye ait farklı motor gücüne sahip araçlarla Södertalje’de bulunan test parkurunda Scania’nın Türk konukları izlenim sürüşleri de yaptılar.Scania yetkilileri, yeni geliştirilen Euro 6 normundaki 13 litrelik SCR’li motor ve hızlı vites geçişleri sağlayan yeni nesil Opticruise şanzıman ile birlikte filo ve araç yönetimi, yeni kabinin ergonomik ve teknolojik özellikleri hakkında konuklarına ayrıntılı bilgiler verdiler ve tüm yeniliklerin daha iyi işletmecilik daha az yakıt tüketimi daha fazla güvenlik ve kazanç üstüne kurulu olduğunu ifade ettiler.Scania, kıyasıya rekabetin yaşandığı ağır vasıta sektöründe yeni modeliyle bir adım öne çıkmaya hazırlanıyor. Efsanevi T-şeklindeki ön yüz tasarım anlayışını büyük ölçüde koruyan Scania, yeni nesil araçlarında kabin, motor ve aktarma organları tamamen yenilendi. Yeni nesil araçlarını, eşsiz modüler sistemi ve verimliliği artıran hizmet paketleri ile sunmaya hazırlanan Scania, kullanıcılarının her türlü ihtiyaçlarına cevap verirken, teknolojik çözümleri ile de dikkat çekiyor.Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, yeni nesil Scania araçlarla, rekabet üstünlüklerinin en üst noktaya çıkacağını belirterek “Yeni Scania, üstün teknolojisi, donanım özellikleri, yeni tasarımı, verimli motorları ve kabin içi yaşam alanları ile etkileyici bir model oldu ve bize Türkiye pazarında önemli bir ivme kazandıracak.Yeni Scania ile artık her segmenteki iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına uygun özel ürünler sunacağız. Örneğin, canlı hayvan, akaryakıt ve tehlikeli madde, otomobil, tarım ürünü veya soğuk zincir gibi farklı ürün taşıyan iş ortaklarımıza uygun ekonomik çözümler sunacağız” dedi.Eksin, yeni nesil araçlarda Scania’nın DNA’sının korunduğunu da vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti; “Araçlara önden baktığınızda Scania’nın alışık olduğunuz T-tip dizayn anlayışından alıntılar görebilirsiniz. Yeni Scania’nın kabini tümüyle yeni bir kabin, ama Scania’nın efsanevi dizayn anlayışından bazı detayları da içinde barındırıyor”