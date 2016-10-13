TEMSA, maker laboratuvarı ile geleceğin dijital ulaşım standartlarını şekillendiriyor

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13 Ekim 2016, 15:47

Geleceğin ürünlerinin ve ulaşım çözümlerinin “Maker ruhu” ile tasarlanacağı TEMSA Maker Laboratuvar’ı

TEMSA her alanda öncü

Smart Mobility programları TEMSA Maker Laboratuvar’ında filizlenecek

“Maker ruhu” TEMSA’da

Geleceğin ürünlerinin ve ulaşım çözümlerinin “Maker ruhu” ile tasarlanacağı TEMSA Maker Laboratuvar (Lab) açılışında Hacıkamiloğlu “TEMSA her alanda olduğu gibi Maker hareketinde de öncü olmuştur. Tüm yetkinliklerini her geçen gün geliştirmekte olan TEMSA, geleceğin Smart Mobility standartlarını ve çözümlerini geliştireceği önemli bir laboratuvarı bugün hayata geçirmiş oldu” dedi. Hacıkamiloğlu emeği geçen tüm ekibe takdir ve teşekkürlerini iletti.TEMSA’nın liderliğini sürdürdüğü sektörde, otobüs üretmekle birlikte akıllı ürünlerini akıllı fabrikalarda, geleceğin ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler üreten teknoloji şirketi olma yolunda ilerlediğini vurgulayan TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, bu doğrultuda TEMSA’nın vizyonunun; “Akıllı ulaşım çözümleri üreten, yenilikçi ve girişimci, fark ve değer yaratan teknoloji şirketi olma” olarak şekillendiğini söyledi. Çelik, “TEMSA Smart Mobility vizyonu doğrultusunda oluşturduğu teknoloji programları; ‘Akıllı Otobüsler’, ‘Elektrikli Otobüsler’ ve ‘SMART 2020’ ile yol alırken TEMSA’da tüm çalışanlar ‘yenilikçi - teknolojik denemelerini’ TEMSA Maker Lab. ile tamamen kendilerine ait olan ve kendilerinin yaşatacağı TEMSA Maker Laboratuvarı’nı devreye alabilecek” derken bundan mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.TEMSA İnovasyon ve Ürün Müdürü Mert Umut Özkaynak da, konuşmasında TEMSA Yenilikçilik ve Girişimcilik (YG) ekibinin tüm dünyada hızla yayılan Maker Hareketini TEMSA’da hayata geçirerek “Maker ruhu"nu Smart Mobility vizyonuna yansıtabilmeyi amaçladıklarını belirtti. Özkaynak şunları kaydetti:“TEMSA Maker Lab. ile tüm çalışanların özgürce teknolojik fikirlerini deneyip hayata geçirebileceği ortam sunmakla birlikte Smart Mobility teknoloji programlarına hızla fikrilerin realize olması ve ürünlerin daha hızlı elde edilmesi sağlanacak. Yapılan ilk uygulama “Lokasyon Bazlı Reklam” faydalı model olarak alınıyor ve diğer uygulamalara örnek teşkil edecek. Bu gibi uygulamaların ve ürünlerin sayısını TEMSA Maker Lab. ile arttırmayı hedeflemekteyiz.”Açılışta TEMSA’nın Maker Lab. ürünleri ile yapılan ilk robotu da tanıtıldı. TEMSA mühendislerinin yazılımlarıyla yapılmış ve sensör teknolojileri ile donatılan robot, misafirlerle birlikte çalıştırıldı. TEMSA tarafından çekilen “Sürüş Deneyim Videosu” sanal gerçeklik deneyimi sunan VR Gözlükle Maker Lab. da Hacıkamiloğlu tarafından denendi.Ayrıca YG ekibi tarafından hayata geçirilen TEMSA Dijital YG Platformu’nun tanıtımı da yapıldı. Fikirlerin ve projelerin toplandığı ve yürütüldüğü, iş birliklerinin hayata geçirildiği YG Platformu Twitter, Facebook gibi sosyal platformların özelliklerini barındırmakta. Kullanıcılar evlerindeki veya iş yerindeki bilgisayarlardan, TEMSA’da belirli yerlerde bulunan kiosklardan veya mobil uygulamadan ulaşabilecekleri platformda; profil oluşturabilmekte, fotoğraf ve video paylaşabilmekte, diğer fikirleri görüntülemekte ve beğenebilmekte, diğer kullanıcıları takip edebilmekte. TEMSA Maker Lab. proje önerileri ve yönetimi de YG Dijital Platformu’nda kurulan TEMSA Maker Lab. portalı ile gerçekleşecek. Bu platformda geleceğin akıllı ve elektrikli araçlarla dolu dünyasında sanal gerçeklik uygulamalarının önemli bir yer edineceğini düşünen TEMSA, konusu sanal gerçeklik olan “Geleceğin Ulaşımını Sen Şekillendir” isimli Açık İnovasyon Yarışması’nı tüm dünya ile paylaştı. Dünyanın ilk Open Bus uygulamasının geliştirilmesi bu yarışma ile başlıyor. Böylece TEMSA, geleceğin ihtiyaçlarını önceden belirleyerek insanların hayat standartlarını güvenlik, çevre ve dijitalleşme boyutlarında yükseltecek çözümleri üretmeye açık ve kapalı inovasyon platformları ile devam edecek.