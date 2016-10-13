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USTYAPI DERGISI SAYI 77

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Treyler sanayicileri BPW tesislerinde

Treyler sanayicileri BPW tesislerinde

Tarih 13 Ekim 2016, 15:30

TREDER Yönetim Kurulu ve sektör temsilcileri, BPW’nin Gebze tesisinde buluştu. Düzenlenen toplantıda BPW’nin IAA 2016’da tanıttığı AirSave, eTransport, ECO Vision, ePower gibi lojistik ve treyler sektöründe fark yaratacak inovatif ürünleri tanıtılırken, sektördeki gelişmeler de değerlendirildi.


Tedarikçilerinin tesislerinde yaptığı toplantılarla sektörel dernek çalışmalarına özellik ve önem kazandıran Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER), BPW’nin Gebze tesislerinin de konuğu oldu.
Kaan Saltık Başkanlığındaki TREDER üyelerini  BPW Bergische Achsen KG Avrupa Satış Direktörü Dietmar Böser, Bölge Müdürü Auni Mahnert ve BPW Otomotiv Genel Müdürü H. Hüseyin Akbaş ağırladı.


Türkiye için tüm modeller Gebze’den

BPW Otomotiv Genel Müdürü  H. Hüseyin Akbaş toplantıda Türkiye’de yıllık 60.000 aks üretim kapasitesine sahip olduklarını ve pazarda kısa sürede teslimat ile fark yarattıklarını ifade ettiği konuşmasında, Türkiye için tüm standard modellerin Gebze tesislerinden teslim etmeye başlanarak büyük bir başarıya imza atıldığını vurguladı ve “BPW grubunun sistem ortağı olarak, araç üreticilerinin her daim yanındayız. Sektörde ürün sağlamının yanı sıra hizmet üretmek de her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Biz de bu doğrultuda müşterilerimizle birlikte uygun çözümler geliştiriyor ve ortak faydaya odaklanıyoruz” dedi.





BPW’nin yenilikleri

BPW Avrupa Satış Direktörü Dietmar Böser ise toplantıda IAA’da inovasyon ödülü alan AirSave ve diğer yenilikçi ürünleri eTransport, ePower, ECO Vision’u tanıttı ve kullanıcılara sunacağı avantajları anlattı.

Böser; lojistik maliyetlerinde tasarruf sağlayan AirSave’in lastik basınçlarını kontrol ederek aracın uygun lastik basıncında hareket etmesini güvence altına aldığını, böylece hem yakıt tasarrufu sağlandığını hem de basınç kaybından doğan hasar ve lastik aşınmalarının önüne geçilerek nakliye maliyetlerinin düşmesine katkıda bulunulduğunu ifade etti.

Lojistik operasyonlarında, yolda yük taşımanın yanı sıra porya tekerlek grubunun dönmesinden faydalanarak elektrik üretmek ve depolamak fikrinden hareketle geliştirilmiş bir sistem olan ePower sistemi ise petrol türevi yakıt kullanımına gerek olmadan treylerde üretilen elektrikle treylerlerdeki soğutucu ünitelerin çalıştırılmasını sağlıyor. Bu çözüm de hem ekonomikliğe hem de çevre açısından emisyon azaltımına katkı sağlayacak.

Bu bağlamda geliştirilmiş diğer bir ürün olan eTransport sistemi de hafif ticari araçların elektrikle çalıştırılmasına ve özellikle şehir içi nakliye operasyonlarının ‘0’ emisyon değeri ile yapılmasına imkan tanıyor.

BPW’nin önümüzdeki dönem seri üretimine başlayacağı ECO Vision ise kompozit teknolojisi kullanarak üretilen, lojistik sektöründe en hafif aks ve süspansiyonu olmaya aday bir ürün.

Yeniden yapılanma

Sektör temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantıda sektördeki gelişmelere de dikkat çeken Böser, Türkiye’deki üretimle hem iç pazarı hem de ihracatı hedeflediklerini ve BPW için ürün teslim etmenin son değil başlangıç olduğunu ifade ederek, nakliye şirketlerinin operasyonları sırasında yollarda ihtiyaçlarını karşılamak üzere yedek parça ve servis ağını yapılandırdıklarını, yedek parça sağlama hizmetlerinin hem orijinal hem de muadil parçalar için olduğunu ve  kamyon, çekici, treyler ve otobüs grubu araçları kapsadığını belirtti. 



 

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