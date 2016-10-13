ETİS Lojistik, MAN çekicilerle yeniledi

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13 Ekim 2016, 14:57

Lojistik sektörünün önemli markalarından ETİS Lojistik, 37 adet MAN TGS 18.400 BLS Efficientline alarak, filosunu yeniledi, daha da güçlendirdi.

Denizcilik sektörünün genç ve dinamik markası Nagmar Grup bünyesinde yer alan ETİS Lojistik araçlarını, MAN’ın Ankara Akyurt’taki tesislerinde düzenlenen törenle teslim aldı. MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu’nun yanı sıra Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara ile Bölge Satış Koordinatörü Nihat Özmen Ayhan’ın evsahipliğinde gerçekleştirilen teslimat törenine, NEGMAR Şirketler Grubu CEO’su Mustafa Serdar Duran, ETİS Lojistik Genel Müdürü Sinan Çıtak ve şirket yöneticileri de katıldılar.ETİS Lojistik ile MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. arasında gerçekleştirilen işbirliği, oldukça geniş bir kapsama yayıldı. Sözleşme kapsamında TopUsed ile ETİS Lojistik’in 2011 model 37 adet MAN aracı takasla yenilendi. Bununla birlikte satın alınan araçların finansı da MAN Finans tarafından gerçekleştirildi. 36 ay süreli geri alım anlaşmasının da yapıldığı işbirliğinde, araçlara ayrıca 3 yıl bakım ve uzatılmış garanti de sağlandı.NEGMAR Grup olarak yatırımlarını artırarak sürdürdüklerini belirten NEGMAR Şirketler Grubu CEO’su Mustafa Serdar Duran, bu kapsamda da ETİS Lojistik'in yeni 37 MAN çekiciyi filosuna kattığını belirtti. Bu durumun şirketin operasyonel verimliliğini artıracağını, diğer taraftan iş ortaklarının beklentilerinin karşılanması bağlamında önemli bir role sahip olacağını söyleyen Duran, sektöre kalite açısından da örnek olduklarını belirtti.Lojistikte rekorlar kırdıklarını, portföylerine yeni müşteriler kattıklarını belirten ETİS Lojistik Genel Müdürü Sinan Çıtak da, Türkiye'nin, konum itibarıyla lojistik merkez olduğuna dikkat çekerek, "Güçlü ve dinamik yapımızla uluslararası taşımacılık faaliyetlerini de en kısa zamanda bünyemize katmak istiyoruz" dedi. Yeni filonun ETİS Lojistik'e katılmasının önemine işaret eden Çıtak, 37 aracın tek seferde filoya katıldığını, şirketinin tarihi rekorlarla yakaladığı ivmenin meyvelerini en güzel şekilde vereceğini ve bu sayede ETİS'in daha güzel yerlere geleceğini kaydetti.MAN’ın yüksek standartları ve ileri teknolojisi ile iş ortaklarının gelişimine katkı sağladığını vurgulayan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu da, “MAN’ın hem üretim aşamasında hem de satış ve satış sonrası hizmetler noktasında odağı, sürdürülebilirliktir. Bu doğrultuda geliştirmeler yapıyor, yeni teknolojiler ve sistemler üretiyoruz. Birbirini bütünleyen, hem ekonomik hem de ekolojik açıdan elde edilen bu sürdürülebilirlik ile, müşterilerimize de çok önemli avantajlar sunuyoruz” dedi.MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara da, ETİS Lojistik ile işbirliklerinin geniş kapsamına dikkat çekerek, “ETİS Lojistik, gerçekten de çok efektif ve küresel bir yaklaşım sergiledi ve bu işbirliğinde hemen hemen tüm kabiliyetlerimizden yararlandı. TopUsed üzerinden takas imkanımızı, MAN Finans üzerinden finans avantajlarımızı kullandı. Geri alım anlaşması ile birlikte hem araçların garanti süresini uzattı, hem de 3 yıllık bakım paketi satın aldı. Böylece ETİS Lojistik, önümüzdeki 3 yıl boyunca bu filoyla ilgili yapacağı tüm standart işletme maliyetlerini görerek bütçe planlamalarını orta ve uzun vadede rasyonel olarak yapabilecek” açıklamasında bulundu.