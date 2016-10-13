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USTYAPI DERGISI SAYI 77

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Assan Lojistik'e yeni genel müdür

Assan Lojistik'e yeni genel müdür

Tarih 13 Ekim 2016, 13:18

Assan Lojistik şirketinin genel müdürlük koltuğuna Halil Özendi getirildi.


Kibar Holding bünyesindeki Assan Lojistik şirketinin genel müdürlüğüne Halil Özendi atandı.
1969’da İzmir’de doğan Halil Özendi, 1991 yılında Kara Harp Okulu İnşaat bölümünden mezun oldu.
Çalışma hayatına Kara Kuvvetliği Komutanlığı’nda İstihkam subayı olarak başlayan Özendi, 1996 yılında bu görevinden ayrılarak, kariyerine Balnak Ege A.Ş’de Karayolu İhracat Bölüm Lideri olarak devam etti.
2003 yılında Eldor Elektronik’te Lojistik Operasyonlar Müdürü olarak çalıştı. Halil Özendi, Balnak Lojistik’te 2004 yılında Karayolu Grup Müdürü, 2006 – 2012 yıllarında ise Uluslararası Karayolları Direktörü ve Ulusal Dağıtım Direktörü olarak görev aldı.
2013-2016 yılları arasında Ekol Lojistik’ te Ulusal Dağıtım Direktörü olarak görev yaptı.

 
 
  

 

 

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