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USTYAPI DERGISI SAYI 77

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Mercedes Otobüs Fabrikasına Türk Üretim Direktörü

Mercedes Otobüs Fabrikasına Türk Üretim Direktörü

Tarih 13 Ekim 2016, 13:09

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası Üretim Direktörlüğü görevine Bülent Acicbe atandı. Acicbe, görevi 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla Dr. Martin Walz'ten devralıyor.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası Üretim Direktörlüğü görevini 2013’ten bu yana başarıyla yürüten Dr. Martin Walz’in 1 Kasım 2016 itibarıyla Mannheim Otobüs Fabrikası’nın başına geçecek olmasıyla boşalacak Üretim Direktörlüğü görevini Bülent Acicbe sürdürecek. Dr. Martin Walz, 1999 yılında Daimler grubuna Stratejik Satın Alma Sorumlusu olarak katılmış ve Kuzey Amerika ile Türkiye’deki Otobüs Üretimi sorumlulukları dâhil birçok farklı pozisyonda görev almıştı.
Bülent Acicbe, 1996 yılında Mercedes-Benz Türk’te Üretim Planlama Mühendisi olarak göreve başladıktan sonra, İş Hazırlama, Kalite Yönetimi, Sipariş Yönetimi ve Üretim Planlama bölümleri olmak üzere farklı alanlarda çalıştı. Acicbe, Temmuz 2014’ten bu yana Daimler’in Çek Cumhuriyeti’nde bulunan otobüs fabrikasında, Fabrika Müdürü olarak görevini sürdürdü. İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümü mezunu olan Bülent Acicbe evli ve iki çocuk babası.

 

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