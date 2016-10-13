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Alper Bilgili ile Mars Lojistik'in yolları ayrıldı.
13 Ekim 2016, 13:21
Mars Lojistikte 2005 yılından bu yana çalışmakta olan ve en son 2014 den bu yana Filo Yönetimi Genel Müdürlüğü görevini yürüten Alper Bilgili ile Mars Lojistiğin yolları ayrıldı.
Alper Bilgili iş hayatına Omsan Lojistik'te uzman yardımcısı olarak başladı. Daha sonra sırasıyla Alışan, Arkas ve Aras Lojistik firmalarında görev aldı. Son 12 yıldır Mars lojistikte çalıştı. Bilgili çalışma hayatına lojistik sektöründe devam edeceğini, sektörde edidiği bilgi ve tecrübenin hem sektör hem kendisi için önemli olduğunu ve çalışma hayatına sektörde kalarak devam edeceğini ifade ediyor. Çalıştığı kurumlara ve mesai arkadaşlarına ve sektöre kendine yaptığı katkı ve destek ve teşekkürlerini bildirdi.
Alper Bilgili ODTÜ Müh. Lisans ve Boğaziçi Üniv. Müh. Yük. Lisans ve İTÜ MBA derecelerine sahip. 2011 yılında IRU Yılın Tepe yöneticileri ödülü, 2013 ve 2015 yıllarında Atlas Yılın karayolu Lojistik Yöneticisi ödüllerini aldı.
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