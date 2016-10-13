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USTYAPI DERGISI SAYI 77

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Otobüs

TEMSA, İsveç pazarında iddialı

TEMSA, İsveç pazarında iddialı

Tarih 13 Ekim 2016, 12:51

Bu yıl 18-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Persontrafik Fuarı'nda MD9 LE, HD, Maraton ve MD 9 aracını tanıtacak olan TEMSA, İsveç otobüs pazarında yüzde 10 pay hedefliyor.

Türkiye otobüs pazarının lideri TEMSA, yurt dışı pazarlarda hedeflerini büyütmeye devam ediyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik üretimini gerçekleştirdiği özel araçlarıyla özellikle Fransa ve ABD pazarında büyük ilgi gören TEMSA’nın hedefinde şimdi İsveç otobüs pazarı var.

TEMSA, Fransa otobüs pazarında 5 bin, ABD otobüs pazarında ise 1000’li adetlere doğru koşarken yeni pazarlarda varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Düzenlenen fuar ve müşteri etkinlikleri ile yoğun bir tanıtım faaliyeti yürüten TEMSA, iki yılda bir İsveç’in Göteborg kentinde düzenlenen Persontrafik Fuarı’na katılıyor. TEMSA, 18-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Persontrafik Fuarı’nda MD9 LE, HD, Maraton ve MD 9 aracını tanıtacak.

“Odaklandık, pazar payımız büyüyor”

TEMSA’nın İsveç otobüs pazarında kurumsal bayi yapısıyla hedeflerini büyüttüğüne dikkati çeken Uluslararası Satış Direktörü Acar Kocaer, şunları söyledi: “Niş ürünümüz MD 9 ile İsveç otobüs pazarındaki coach segmentinde başarılarımız son 2 yılda büyüyerek devam ediyor. Persontrafik Fuarı’nda tanıtımını yapacağımız yenilenen HD12 aracımız kalite, konfor yakıt tüketimi ve sürücü ergonomisi ile ön planda olan bir ürün. Bunu sadece biz söylemiyoruz; bu yılki IAA Fuarı’nda standımızı ziyaret eden İsveçli müşterilerimiz de dile getirdi. Bu yıl Persontrafik Fuarı’nda Maraton aracımızı da müşterilerimizle buluşturarak, onların görüş ve düşüncelerini almak ve pazara yönelik coach segmentinde bir nabız yoklamak istiyoruz. İsveç’te bayilik ağı ile yeni yapılanmamız da pazar payımızı büyütüyor ve yeni müşteriler TEMSA ürünleri ile tanışıyor. MD9 ve HD ile coach segmentinde hedefimiz ilk aşamada yüzde 10 pazar payına ulaşmak. Buna da çok kısa sürede ulaşacağımıza eminim.”

 

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