Otomotiv sektöründe dev ortaklık

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13 Ekim 2016, 00:44

İki Japon otomotiv devi Toyota ve Suziki, ortaklık konusunu incelediklerini açıkladı.

Japon otomobil üreticisi Toyota ve Suzuki, çevre, güvenlik ve bilgi teknolojileri konularında birlikte hareket etmek için ortaklık konusunu gündemlerine aldıklarını duyurdu.

Toyota ve Suzuki'den yapılan ortak açıklamada, küresel otomotiv sektöründeki hızlı değişimlere ayak uydurabilmek için sanayide daha geniş iş birliğine ihtiyaç olduğu ifade edilerek, otomotiv endüstrisinin, sadece konvansiyonel otomobil Ar-Ge'si yapmakla kalmadığı, aynı zamanda çevre, güvenlik ve bilgi teknolojilerinin dahil olduğu gelişmiş ve ileri teknolojiye yönelik Ar-Ge çalışmalarını da devam ettirdiği belirtildi.

Şirketlerin de altyapı geliştirme çalışmalarında birlikte hareket etmeleri ve yeni endüstriyel standartlar belirlemelerinin giderek daha fazla önem taşıdığı kaydedilen açıklamada, Toyota ve Suzuki'nin, bağımsız çalışmaya ve rekabete devam edeceği vurgulandı.

"Toyota ve Suzuki, ilerideki fırsatlar için iş birliği konusunu değerlendirecek"

Açıklamada, Toyota ve Suzuki'nin, aynı zamanda ilerideki fırsatlar için iş birliği konusunu değerlendireceği ve endüstri fikirleriyle ilgili diğer şirketlerle de iş ortaklığı yapmaya devam edeceği, standartlaştırma ve endüstri çalışmalarıyla ilgili olarak diğer şirketlerle de iş ortaklığı fikrine açık oldukları belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Başkanı Akio Toyoda, otomobil endüstrisinin çevresel koşullarla birlikte büyük bir değişim içinde olduğunu belirterek, "Başarıyı sürdürmek için değişimlere yanıt vermemiz gerekiyor. Sizinle aynı tutkuyu ve hedefi paylaşan partnerleriniz olması çok önemli. Otomotiv endüstrisi gelişirken daha iyi otomobiller yapmamıza katkı sağlayacak yeni iş ortaklığı fırsatlarına her zaman açık olduğumuzu söylemek isteriz." ifadelerini kullandı.

Suzuki Başkanı Osamu Suzuki de Toyota'nın endüstriye liderlik eden ve ileri teknoloji konusunda aktif olarak çalıştığını vurgulayarak, Suzuki'nin iş ortaklığı konusunda Toyota ile görüşmelere başlamasının çok sevindirici olduğunu kaydetti.

Suzuki, "İlk kez bu ihtimal üzerinde Toyota'nın Onursal Başkanı Shoichiro Toyoda ile konuşmuştuk ve Başkan Akio Toyoda'nın da ilgi göstermesine minnettarım. Suzuki'nin geleceği konusunda görüşmeler yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.