TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi RENAULT KAR KAPLANI

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI DERGISI SAYI 77

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Dünya

Otomotiv sektöründe dev ortaklık

Otomotiv sektöründe dev ortaklık

Tarih 13 Ekim 2016, 00:44

İki Japon otomotiv devi Toyota ve Suziki, ortaklık konusunu incelediklerini açıkladı.

Japon otomobil üreticisi Toyota ve Suzuki, çevre, güvenlik ve bilgi teknolojileri konularında birlikte hareket etmek için ortaklık konusunu gündemlerine aldıklarını duyurdu.

Toyota ve Suzuki'den yapılan ortak açıklamada, küresel otomotiv sektöründeki hızlı değişimlere ayak uydurabilmek için sanayide daha geniş iş birliğine ihtiyaç olduğu ifade edilerek, otomotiv endüstrisinin, sadece konvansiyonel otomobil Ar-Ge'si yapmakla kalmadığı, aynı zamanda çevre, güvenlik ve bilgi teknolojilerinin dahil olduğu gelişmiş ve ileri teknolojiye yönelik Ar-Ge çalışmalarını da devam ettirdiği belirtildi.

Şirketlerin de altyapı geliştirme çalışmalarında birlikte hareket etmeleri ve yeni endüstriyel standartlar belirlemelerinin giderek daha fazla önem taşıdığı kaydedilen açıklamada, Toyota ve Suzuki'nin, bağımsız çalışmaya ve rekabete devam edeceği vurgulandı.

"Toyota ve Suzuki, ilerideki fırsatlar için iş birliği konusunu değerlendirecek"

Açıklamada, Toyota ve Suzuki'nin, aynı zamanda ilerideki fırsatlar için iş birliği konusunu değerlendireceği ve endüstri fikirleriyle ilgili diğer şirketlerle de iş ortaklığı yapmaya devam edeceği, standartlaştırma ve endüstri çalışmalarıyla ilgili olarak diğer şirketlerle de iş ortaklığı fikrine açık oldukları belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Başkanı Akio Toyoda, otomobil endüstrisinin çevresel koşullarla birlikte büyük bir değişim içinde olduğunu belirterek, "Başarıyı sürdürmek için değişimlere yanıt vermemiz gerekiyor. Sizinle aynı tutkuyu ve hedefi paylaşan partnerleriniz olması çok önemli. Otomotiv endüstrisi gelişirken daha iyi otomobiller yapmamıza katkı sağlayacak yeni iş ortaklığı fırsatlarına her zaman açık olduğumuzu söylemek isteriz." ifadelerini kullandı.

Suzuki Başkanı Osamu Suzuki de Toyota'nın endüstriye liderlik eden ve ileri teknoloji konusunda aktif olarak çalıştığını vurgulayarak, Suzuki'nin iş ortaklığı konusunda Toyota ile görüşmelere başlamasının çok sevindirici olduğunu kaydetti.

Suzuki, "İlk kez bu ihtimal üzerinde Toyota'nın Onursal Başkanı Shoichiro Toyoda ile konuşmuştuk ve Başkan Akio Toyoda'nın da ilgi göstermesine minnettarım. Suzuki'nin geleceği konusunda görüşmeler yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Dünya

TEMSA, Amerika BusCon Fuarı'nda TS 35E aracını tanıttı

 TEMSA, Amerika BusCon Fuarı'nda TS 35E aracını tanıttı Amerika BusCon Fuarı'nda katılımcılar TEMSA TS 35E'ye yoğun ilgi gösterdi.

Allison tam otomatik şanzımanlar ile küçük motorlar bile daha üretken

 Allison tam otomatik şanzımanlar ile küçük motorlar bile daha üretken Kesintisiz Güç Teknolojisi, kesintisiz ivmelenme sağlayarak her gün daha yüksek üretkenlik sunuyor.
tasiyanlar 202

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Üstyapı Sektörü ve Gelecek planı
Oruç Kaya
“Kamyoncular Olmuş Lojistikçi”
Doğan SILAY
Markalar

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x