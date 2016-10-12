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USTYAPI DERGISI SAYI 77

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Sertel Lojistik yükünü Güven'le taşıyor

Sertel Lojistik yükünü Güven'le taşıyor

Tarih 12 Ekim 2016, 23:59

Güven, Sertel Lojistik'e 8 adet 40 m³ (Strenx) Damper Silobas filo teslimatını gerçekleştirdi.

Türkiye’nin önde gelen treyler firması Güven, Denizli‘nin en büyük lojistik hizmet sağlayıcılarından Sertel Lojistik'e 8 adet 40 m³ (Strenx) Damper Silobas filo teslimatını İskenderun’daki fabrikasında gerçekleştirdi.

Teslimat töreninde konuşan Genel Müdür Yardımcısı Metin Kirmir, Sertel Lojistik ile çalışmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti ve yeni siparişlerin devamının geleceğinin de müjdesini verdi.

Güven‘in ürettiği 40 m³ lük Damper Silobasları kireç nakliyesinde kullanacaklarını belirten Sertel Lojistik yetkilileri, “Güven dünya çapında bir marka, bizler de bu markayı kullandığımız için çok mutluyuz ve tabiî ki de yükümüzü güvenle taşıyacağız” ifadesinde bulundular.

2016 yılının gayet verimli geçtiğini ve iş yükü anlamında artan siparişleri karşılamak için yeni yatırımlar yapılması hususunda araç filosunu güçlendirdiklerini belirten Sertel Lojistik yetkilileri, Güven’in zamanında teslim, ürünün sağlamlığı, hafifliği, kalitesi gibi öncelikli konularda taviz vermeyen imalatçı firma için seçtiklerini vurguladılar.

   

 

 

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