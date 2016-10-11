Hankook Scania'nın orijinal ekipman tedarikçisi oluyor

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11 Ekim 2016, 09:02

Hankook, Scania'nın ağır taşımacılık uygulamalarında kullanılan kamyon ve otobüslerine orijinal ekipman tedarikçisi oluyor.

Hankook, yakın zamanda Scania için de orijinal ekipman tedarikçisi oluyor. Hankook'un dünya çapındaki en büyük orijinal ekipman müşterilerinden biri olan Volkswagen Group'un bir parçası olan Scania için yapacağı kamyon lastiği orijinal ekipman işi özellikle Avrupa odaklı olacak ve başlangıç olarak 22.5”’te 18 ebatı kapsayacak.

Scania ile yapılan orijinal ekipman anlaşması, Hankook'un ağır vasıta segmentinde Volkswagen Group ile yaptığı ikinci işbirliği; Hankook 2014'ten bu yana hâlihazırda bu segmentte MAN Kamyon ve Otobüs Ltd. Şti.'ye çeşitli modeller sağlıyor.

Hankook Avrupa COO'su Ho-Youl Pae, "Orijinal ekipman segmentinde Scania ile yapılan işbirliği ürünlerimizin kalitesinin gerçek bir kanıtıdır, çünkü e-cube MAX, SmartFlex ve SmartWork serilerinin tümü özellikle performans, verimlilik ve sürdürülebilirlik açılarından Scania mühendislerinin sıkı teknik şartlarını karşılayabilmiştir" dedi.

Tedarik edilecek olan lastikler arasında, uluslararası uzun mesafe taşımacılığı için yuvarlanma direnci açısından optimize edilmiş olan e-cube MAX serisi ve uzun-orta mesafe taşımacılığı arasında esnek bir kullanım için tasarlanmış olan yeni SmartFlex dört mevsim lastik serisi ve SmartWork serisinden şantiye ve yol dışı kullanımına uygun desenler de olacak. Özellikle EURO 6 emisyon sınıfı araçları üzerinde kullanılmak için uyarlanmış olan direksiyon ve çeker aksa özel lastik sırtları, çevre dostu olmaları ve kullanım ömürleri bakımından özellikle ön plana çıkıyor.