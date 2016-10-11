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Türkiye'nin en itibarlı markası OPET seçildi

Türkiye'nin en itibarlı markası OPET seçildi

Tarih 11 Ekim 2016, 08:48

Türkiye İtibar Akademisi tarafından 5'incisi gerçekleştirilen araştırmaya göre, akaryakıt sektöründe Türkiye'nin en itibarlı markası OPET oldu.

Türkiye İtibar Akademisi (TİE) tarafından 5'incisi gerçekleştirilen “Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Akademi’den yapılan açıklamaya göre; 20 sektörün incelendiği araştırma, Ocak - Haziran 2016 tarihleri arasında bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi ile Türkiye çapında 4 bin 800 kişi aranarak gerçekleşti. Araştırma anketine katılanların yüzde 42.4’ü ‘Akaryakıt sektörünün en itibarlı şirketi hangisidir?’ sorusuna OPET yanıtını verdi ve Türkiye'nin akaryakıt sektöründe en itibarlı markası OPET seçildi.

Araştırma kapsamında akaryakıt sektöründe 17 firmanın itibar skoru ölçümlendi. OPET’in en yakın rakibi, yüzde 20.5 seviyesinde kalırken araştırmaya katılanlar OPET’i ‘yenilikçi, Türkiye ekonomisine katkıda bulunan, uluslararası standartlarda ürün ve hizmet sunan marka’ şeklinde tanımladı. Markaların algılanan değerlerinin yanı sıra onların gelecek vizyonlarını gerçekleştirirken gereksinim duyacakları bir navigasyon aracı niteliği taşıyan raporun akademik denetimi Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümünce gerçekleştirildi.

Akaryakıt sektöründe müşteri memnuniyetinin değişmez lideri OPET istasyonları, yeni ürün ve hizmetleri, çağrı merkezi ve online dünyadaki çalışmaları ile “kusursuza yolculuk” iddiasını devam ettiriyor. Sosyal sorumluluk projeleri ile Türkiye’ye değer katan OPET, vizyonunu inovasyon ve gelişim önceliğinde kurgularken ilkleri yaratarak teknolojik ürünleri ile de dikkat çekiyor.

 

 

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