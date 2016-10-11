Birmot, dizel otomatik Fiat Egea Sedan'ı sundu

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11 Ekim 2016, 08:43

Birmot, Fiat Egea Sedan'ın dizel otomatik versiyonunu 77 bin 900 TL'den başlayan anahtar teslim satış fiyatı ile satışa sunuyor.





Birmot, Tofaş’ın Türk mühendisleri tarafından geliştirilip dünyaya ihraç edilen yerli üretimi Fiat Egea Sedan’ın dizel ve otomatik şanzımanlı versiyonunu showroomlarında satışa sundu. Kompakt sedan sınıfının sunduğu fiyat fayda dengesiyle ezber bozan modeli Egea 1.6 litre dizel motorlu ve 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanlı versiyonu, 77 bin 400 TL’lik anahtar teslim satış fiyatı ve 5 yıl/100 bin garantisi ile dikkat çekiyor.

“AutoBest 2016” ödüllü Avrupa’nın en iyi otomobili unvanlı Fiat Egea’nın sedan karoserli versiyonu özgün tasarımı, konforu, geniş iç hacmi, kullanışlılığı, düşük satın alma ve kullanım maliyetleri ile otomobil severlerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Fiat Ege Sedan, 120 HP güç ve 320 Nm tork üreten 1.6 litrelik MultiJet motor ve 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımana sahip. Sunduğu kesintisiz vites değişimi ile sürüş konforunu arttıran çift kavrama şanzıman aynı zamanda performansı da üst seviyeye taşıyor.

Egea Sedan 200 km/s son hıza sahip ve 0-100 km/s hızlanmasını 9.8 saniyede tamamlıyor. Otomatik dizel ortalama 3.9 litrelik yakıt tüketimiyle de dikkat çekiyor. 5 kişinin rahatlıkla seyahat edebileceği geniş iç hacmine sahip Egea Sedan 520 litre bagaj hacmi ile de kalabalık aileler ve uzun yolculuklar için gerekli yükleme alan ve geniş iç hacmiyle farkını ortaya koyuyor.

Birmot, Urban ve Lounge donanım seviyeleri ile tercih edilebilecek olan Fiat Egea Sedan’ın dizel otomatik versiyonunu 77 bin 900 TL’den başlayan anahtar teslim satış fiyatı ile satışa sunuyor.

