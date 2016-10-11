TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi RENAULT KAR KAPLANI

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI DERGISI SAYI 77

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Otomobil

Birmot, dizel otomatik Fiat Egea Sedan'ı sundu

Birmot, dizel otomatik Fiat Egea Sedan'ı sundu

Tarih 11 Ekim 2016, 08:43

Birmot, Fiat Egea Sedan'ın dizel otomatik versiyonunu 77 bin 900 TL'den başlayan anahtar teslim satış fiyatı ile satışa sunuyor.

Birmot, Tofaş’ın Türk mühendisleri tarafından geliştirilip dünyaya ihraç edilen yerli üretimi Fiat Egea Sedan’ın dizel ve otomatik şanzımanlı versiyonunu showroomlarında satışa sundu. Kompakt sedan sınıfının sunduğu fiyat fayda dengesiyle ezber bozan modeli Egea 1.6 litre dizel motorlu ve 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanlı versiyonu, 77 bin 400 TL’lik anahtar teslim satış fiyatı ve 5 yıl/100 bin garantisi ile dikkat çekiyor.

“AutoBest 2016” ödüllü Avrupa’nın en iyi otomobili unvanlı Fiat Egea’nın sedan karoserli versiyonu özgün tasarımı, konforu, geniş iç hacmi, kullanışlılığı, düşük satın alma ve kullanım maliyetleri ile otomobil severlerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Fiat Ege Sedan, 120 HP güç ve 320 Nm tork üreten 1.6 litrelik MultiJet motor ve 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımana sahip. Sunduğu kesintisiz vites değişimi ile sürüş konforunu arttıran çift kavrama şanzıman aynı zamanda performansı da üst seviyeye taşıyor.

Egea Sedan 200 km/s son hıza sahip ve 0-100 km/s hızlanmasını 9.8 saniyede tamamlıyor. Otomatik dizel ortalama 3.9 litrelik yakıt tüketimiyle de dikkat çekiyor. 5 kişinin rahatlıkla seyahat edebileceği geniş iç hacmine sahip Egea Sedan 520 litre bagaj hacmi ile de kalabalık aileler ve uzun yolculuklar için gerekli yükleme alan ve geniş iç hacmiyle farkını ortaya koyuyor.

Birmot, Urban ve Lounge donanım seviyeleri ile tercih edilebilecek olan Fiat Egea Sedan’ın dizel otomatik versiyonunu 77 bin 900 TL’den başlayan anahtar teslim satış fiyatı ile satışa sunuyor.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Otomobil

Dacia Logan MCV ve Sandero yepyeni bir stile büründü

 Dacia Logan MCV ve Sandero yepyeni bir stile büründü Dacia'nin temel modelleri, Logan MCV ve Sandero artık daha modern ve her zamankinden daha çekici. Duster'da...

Renault Paris Otomobil Fuarı’nda yepyeni modellerini sergiliyor

 Renault Paris Otomobil Fuarı’nda yepyeni modellerini sergiliyor Dacia ise Paris’te yenilenen dört modelini sergiliyor: Sandero, Sandero Stepway, Logan ve Logan MCV.
tasiyanlar 202

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Üstyapı Sektörü ve Gelecek planı
Oruç Kaya
“Kamyoncular Olmuş Lojistikçi”
Doğan SILAY
Markalar

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x