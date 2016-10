Enka, TCM forklift ve istif makinelerinin lansmanını yaptı

Anasayfa » Güncel

10 Ekim 2016, 20:20

ENKA ve TCM, işbirlikteliklerine kattıkları depo içi ekipmanları pazara 'Tam kadro sahadayız' sloganı ile tanıttı.





Enka Pazarlama, TCM marka forklift ve istif makineleri lansmanını 22.09.2016 tarihinde İstanbul İstinye'de bulunan Enka Sadi Gülçelik Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Sektörün bir araya geldiği lansmana; Pazarlama yönetiminden Genel Müdür Ali Kara, İş Makinaları Direktörü Nadir Akgün, Endüstriyel Ürünler ve Forklift Direktörü Abdullah Kılınç, Pazarlama ve İş Geliştirme Direktör Yardımcısı Arda Doğanay, Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Recep Timur, İstanbul Bölge Müdürü Beklan Avcı katıldı. TMC'den ise Avrupa Başkanı Nobuo Yoh, Başkan Yardımcısı Bengt Kristiansson ve Satış Direktörü Ulf Berg hazır bulundu.

Lansmanda sergilenen Akülü - Dizel Forkliftler, Reach Truck ve diğer depo içi ekipmanlar müşterilere tanıtıldı.





Lansman kapsamında kullanıcıların beğenisine sunulan ürünler:

FTB16-E1L Akülü 3 tekerlekli forklliftler güçlü 48V AC yürüyüş ve hidrolik motorları sayesinde endüstride mevcut olan en iyi performansı sağlar. Güçlü bir konstriksüyona sahip, zeki ve çalışkan FTB serisi dar alanlarda kullanım için idealdir. Sessiz çalışma ve yüksek verimliliği ile birleştirilen kompakt ve modern dizaynı sürüş kolaylığı ve konforuda beraberinde sağlamaktadır.

Opsiyon olarak sunulan mini levye ile hidrolik sistem kontrolü maksimum ergonomi sunmaktadır. Yüksek istiflemelerde geniş görüş sağlayan sağlam yapılı operator kabin tavanı ile güvenli ve rahat operasyon imkanı sunar.

Elektronik sistemine entegre diagnos (arıza teşhis-giderme/kalibrasyon) ünitesi sayesinde hızlı sorun giderme imkanı sağlanarak forkliftin servis nedenli uzun sure beklemesi önlenir.

Yoğun operasyonlarda gereksinin duyulan yedek akü ile çalışmada, akü değişiminin daha güvenli ve hızlı yapılabilmesi için opsiyon olarak sunulan makaralı akü kompartmanı ile akünün yandan değişimi mümkün olmaktadır.

FB30-8 Akülü 4 tekerlekli forklift çevre dostu olmasının yanında düşük enerji tüketimi ve bir şarj süresince uzun süreli kullanımı mümkün kılması işletmelere yüksek verimlilik sunmaktadır. Geliştirilmiş hidrolik-yürüyüş motor ve motor kontrol üniteleri ile daha iyi kontrol edilebilirlik ve düşük bakım maliyetleri sağlanmıştır. Kolay okunabilir çok fonksiyonlu gösterge panelinden tüm operasyon çalışma bilgileri, enerji tüketimi, mevcut akü şarjı ile kalan operasyon süresi ve arıza kodları görülebilmekedir.

Geri kazanımlı (rejeneratif) frenleme sistemi sayesinden enerji tasarrufu sağlanırken fren grubu komponentlerinin ömürleri de uzatılmaktadır.

Operatöre sunulan üç farklı güç modu seçeneği sayesinde operasyonun gerektirdiği performans seçiminin yapılabilmesi ile gereksiz enerji sarfiyatının önlenmesi amaçlanmıştır.

Uzun süreli beklemelerde kaza risklerini engellemesi ve gereksiz enerji sarfiyatının önüne geçmesi için otomatik enerji kapama özelliği devreye girmektedir.

Yüksek verimlilik ve üstün güvenliğe sahip TCM akülü forkliftler sessiz çalışma, sürüş kolaylığı ve konforu bir arada sunmaktadır.

FD30T3Z & FD45T2 & FD100-2 TCM Dizel forkliftler yüksek sağlamlık ve dayanıklılığa sahip uzun ömürlü ve ekonomik olması sebebiyle her daim işletme sahiplerinin tercihleri arasında yer almıştır. TCM dizel forkliftlerde kullanılmakta olan ISUZU ve MITSUBISHI motorlar sayesinde üstün performans, revizyon gerektirmeden uzun kullanım ömrü ile birlikte yakıt ekonomiside sağlanmaktadır. Emsalsiz şanzıman yapısı, modern dizayn ile üstün soğutma performansı, minimum vibrasyon ve düşük gürültü seviyesi ürünümüzü öne çıkaran başlıca özelliklerdir. Rakip modeller ile yapılan karşılaştırmalarda üstün performansı ile göz dolduran TCM forkliftler kusursuz yapısı ile sektörün en büyük DİZEL markalarından biri haline gelmiştir.

UMS160 & UHD200 TCM’nin yeni nesil yoğun operasyon reach truckları deponuzun verimini en yüksek seviyeye çıkartır. Tamamen operatöre göre tasarlanmış olan bu makinalar bireysel operasyon gereksinimlerinize uyar ve birinci sınıf bir ergonomi sağlar. Yeryüzündeki en bireysel reach truckları keşfedin - %100 malzeme depolama operasyonlarınıza adanmıştır.

Her türlü 7/24 malzeme depolama görevini yerine getirmek için tasarlanmış olan TCM UMS/UHD/UHX model makinalar genel amaçlı reach trucklar. Çok amaçlı UMS yüksek yoğunluklu operasyonlarınızı çok çaba harcamadan yerine getirir - 2000 kg'a kadar istifleme ve taşıma için mükemmel bir makina. 11,5 m yüksekliğe kaldırma veya 2500 kg'a kadar daha ağır işler için sağlam yapılı UHD en iyi çözümdür. Operasyonlarınıza 12.1 metreye kadar yüksek raflı depo da dahil, oldukça dengeli ve yükseğe istifleyebilen UHX sizin için mükemmel bir yardımcıdır. Tüm bu modeller soğuk hava depoları da dahil her türlü ortamda kullanılabilir.

Bu seriye ait reach trucklar ayrıca en ergonomik olanlarıdır. TCM’nin benzersiz kol dayama ünitesine sahip mini direksiyon simidi, çok yönlü uyarlanabilen operatör ortamı, duyarlı kumanda elemanları, yatar koltuk ve mükemmel görüş özellikleri kontrolün daima operatörde olmasını sağlar ve verim ile güvenliğiartırır.Maksimum hız 12,5 km/saattir ve maks. 14,5 km/saat opsiyonu ile yeryüzündeki en hızlı reach trucklardan biridir. ASR - Aktif Kaymayı Azaltma Sistemi, LAS - Seviye Destek Sistemi, Ergologic operatör arayüzü, hızlı akü değiştirme sistemi, yük tekerleği frenleri, video kamera ve soğuk hava deposu kabini ile belki de yeryüzündeki en kişisel reach trucktır.



Genişletilmiş operatör performansı için birinci sınıf ergonomi



Geniş kabin tamamen operatör çevresine göre tasarlanmıştır. Benzersiz kol dayama ünitesine sahip mini direksiyon simidi sayesinde uzun süreli vardiyalarda kollar, boyun ve omuzlar kasılmadan kolayca manevra yapılabilir. Zemin, koltuk ve kol dayanakları her operatöre göre özellikle ayarlanabilir - dokuz adete kadar farklı parametre ayarlanabilir. Koltuk şasi içerisinde 18° yatma özelliğine sahiptir ve Pro Vision mast dizaynı ile birlikte yüksek seviyedeki depolama sistemlerine yük istiflerken görüşü ve ergonomiyi daha da artırır. Ayrı bir basamak ve özel olarak tasarlanmış olan tutamak sayesinde inip binmek oldukça kolaydır.

Üç farklı firmanın reach truckları üzerinde yapılan bir karşılaştırmalı ergonomi araştırması sonucu en ergonomik çalışma duruşlarının yeni TCM tarafından sağlandığı ve bunun sonucu olarak omuz ve boyun kasılmalarının daha az olduğu tespit edildi. (Chalmers University of Technology, 2011)



En yüksek seviyede verim



Her şey TCM ile - ergonomiden performansa kadar - her şey mükemmeldir. Yüksek hassasiyetli mast dizaynı ile yumuşak durma teknolojisi ile tamamen sönümlenmiş olan erişim sistemi sayesinde her koşulda mükemmel bir denge sağlanır. Mast eğim ve duyarlı kaldırma kontrolleri ile yükleme ve istifleme yükleri daha da azalır.

Eller serbest kumanda hareket yönünü değiştirmek için gaz pedalını kullandığından, operatör elleriyle aynı anda üç adete kadar hidrolik işlevi kullanabilir.

Güçlü 48V AC motoru sayesinde endüstride mevcut olan en iyi performans sağlanır - azami hız 12,5 km/saat olup, 14,5 km/saat opsiyon olarak sunulmaktadır. TCM’nin Araç Bilgisayarı ATC3 ve optimize bireysel performans ayarları için PIN kodu ile reach truck operatörün sürüş becerisine uyum sağlar.



Gelişmiş güvenlik tedbirleri



TCM 3 Denge Kontrol Sistemi ile endüstride rakiplerin erişemeyeceği bir güvenlik seviyesi sunulmaktadır. Çok farklı durumlarda dengeli bir sürüş sağlayabilmek için, S3 teknolojisi hızı, direksiyon hareketlerini, komutları, mastın hareketini ve kaldırma yüksekliğini sürekli olarak ölçer.

Yeni bir özellik olan DCC - Dinamik Viraj Kontrolü - istif makinesinin hızı ile operatörün direksiyon simidini çevirme hareketleri arasındaki oranı değiştirerek daha yüksek bir viraj alma hızı sağlar. Optimize Performans Kontrolü ile yüksek seviyelere istiflemede yatırma ve reach hızı adapte edilerek maksimum bir denge ve güvenlik elde edilir.

Yeni bir özellik olan LAS - Seviye Destek Sistemi - sayesinde duyarlı kaldırma ve indirme işlemleri yeni seviyelere taşınır. Operatörün kaldırma kolunu hafifçe bırakması yeterlidir; çatallar otomatik olarak yüksek bir hassasiyetle istenen seviyede durur.

ASR - Aktif Kaymayı Azaltma Sistemi - özellikle kaygan yüzeylerde çalışırken güvenliği artırır ve tekerlek aşınmasını azaltarak ayrıca tasarruf sağlar.



Maksimize edilen çalışma süresi



TCM reach truck serisi uzun bir servis aralığı ve mükemmel bir servis yeteneği hedeflenerek tasarlanmıştır. CAN Bus teknolojisine sahip eşsiz TCM Araç Bilgisayarı (ATC3) sayesinde servis elemanı kolay ve hızlı bir şekilde arıza teşhisi ve servis yapabilir. Bu sayede işlerin aksama süreleri minimum seviyelere düşer.Tüm TCM makinaları TCM’nin eşsiz Modüler Dizayn Tasarımı'na göre tasarlandığından, yüksek kalite sağlanır ve daha az parça kullanılır. Bu sebepten servis elemanlarımız yanlarında daha az yedek parça taşırlar ve ilk seferde onarım oranı %95'in üzerindedir. Bu değer pazarda birincidir.

Yüze100 kişisel



Yeni TCM serisi tamamen size ve operasyonlarınıza yöneliktir. Dizayn, teknoloji ve performanstan servise ve finansmana kadar her şey yeryüzündeki en müşkülpesent müşterilerin dahi isteklerini yerine getirebilecek şekilde hazırlanmıştır. Çünkü biz, insanların gereksinimlerine göre tasarlanmış olan teknolojinin insanların daha üretken ve memnun bir şekilde çalışmalarını sağladığını biliyoruz. TCM makinanızı sizin için daha değerli yapmak için, geniş bir özel tasarımlı opsiyon ve aksesuar yelpazesi mevcut.

PS125 PS, dar alanlarda kıvrak kullanım için sağlam, güçlü ve kullanışlı bir makine olup, açık paletlerde kullanıma uygundur.

Dar alanlarda kullanım için ideal olan bu kompakt yaya kumandalı istif makinası, istifleme, duruma göre sipariş hazırlama ve kısa mesafeli transfer işlemleri için tasarlanmıştır. Alçak şase güvenliği ve görüşü iyileştirerek, operatörün makinanın yanında yürümesine izin verir. Ergonomik kumanda kolu, hem sağ hem sol elle kullanım için tasarlanmış olup, kolay erişilebilir kontrolleri vardır. Kumanda kolu dik konumda sürüş opsiyonu daha da dar alanlarda çalışmaya olanak sağlar.



PSH160 PSH, ağır hizmet için güçlü, sağlam bir yaya kumandalı istif makinası olup, çok farklı alanlarda kullanılabilir. Ağır hizmet tipi makina depo içinde transfer, sipariş hazırlama ve 5400 mm'ye kadar istifleme için idealdir. Kendine özel çatal tasarımı, yüksek taşıma hızına ve açık paletlere kolay giriş sağlar.Alçak şase operatöre yükün ve çatalların üzerinden görüş serbestliği sağlar. Sağ tarafta bulunan kumanda kolu güvenliği ve görüşü iyileştirerek, operatörün makinanın yanında yürümesine izin verir. Ergonomik kumanda başı, hem sağ hem sol elle kullanım için tasarlanmış olup, kolay erişilebilir kontrolleri vardır. Kumanda kolu dik konumda sürüş opsiyonu daha da dar alanlarda çalışmaya olanak sağlar.



PSP160 PSP çok amaçlı bir platformlu istif makinası olup, istifleme, depo içinde transfer ve aynı anda opsiyonel olarak çift palet taşıma ve sipariş hazırlama işlemlerinde kullanılır.

Ergonomik kumanda kolu hem sağ hem sol elle kullanım için tasarlanmıştır ve kullanımı kolaylaştırmak için kolay erişilebilir kontrolleri vardır. 5,4 metreye kadar istifleme yapabilir.

PSP, geniş opsiyonel seçenek yelpazesi ve üç farklı taşıma kapasitesiyle farklı işler için kullanılabilir hale gelmektedir. Ağır yüklerden hafif yüklere her yük tipiyle 7/24 çalışabilecek donanımdadır. Yoğun vardiyalarda, makaralar üzerine yerleştirilmiş akü sayesinde kolay ve hızlı akü değişimi sağlanmaktadır.



5400 mm'ye kadar çıkabilen kaldırma yüksekliği



PSP'nin yürüyerek kullanım için uzun kumanda kollu ya da operatör platformu üzerinde kullanım için kısa kumanda kollu seçenekleri mevcuttur. PSP kısa ve orta mesafe taşıma işlemlerinde, 5,4 metreye kadar istifleme işlemlerinde ve sipariş hazırlama işlemlerinde kullanıma uygundur.



Operasyon güvenliği



Sağlam yapılı katlanabilir platform. Lastik koruma barları olan alçak şase dizaynı ayak incinmelerini önler. Katlanabilir yan korumalar opsiyonel olarak mevcuttur. PSP'de güvenlik en önemli konudur.



Kolay girişli çatal tasarımı



Konikleştirilmiş profile sahip benzersiz çatal tasarımı ve farklı çatal uç yapısı palet içerisine kolay giriş sağlar. Platformu kaldırdığınızda yüke giriş çıkış için gerekli olan mesafe azalırken, platformu kapattığınızda taşıma işlemini en hızlı biçimde gerçekleştirebilirsiniz.



Verimliliği artıran yüksek performans



Opsiyonel olarak sunulan açılır kapanır yan koruma barlarını ve uygun fren tipini seçtiğinizde saatte 8,5 km ye ulaşan hızıyla işinizi daha hızlı yapmanızı sağlar



PLL200 1800kg ve 2000kg taşıma kapasteli alternatifleri mevcut olan PLL dar alanlar, farklı palet tipleri ve farklı ortamlarda kullanmak için mükemmel bir transpalettir.

PLL mağaza yerleştirme, sipariş hazırlama ve kısa mesafeli transfer, örn. depolarda, süpermarketlerde ve üretim alanlarında, idealdir.

Çatallardaki tırmanma tekerleri standarttır, ve PLL pek çok yük taşıyıcı tipini, her yerde taşıyabilir. Soğuk hava deposu tasarımıyla soğuk hava depolarında da (-35°C kadar) kullanılabilir. PLL, yokuşları ve rampaları kolayca aşar ve son derece küçük bir dönüş çapı vardır. Kumanda kolu dik durumda sürüş opsiyonu eklendiğinde PLL daha da dar alanlarda çalışabilir.

Kullanımı rahat ve kolay olup, küçük şasisi dar alanlarda manevra kabiliyetini artırır. Sağ tarafta bulunan kumanda kolu güvenliği ve görüşü iyileştirerek, operatörün makinanın yanında yürümesine izin verir. Alçak şase operatöre yükün ve çatalların üzerinden görüş serbestliği sağlar.

PLL güvenilir olup, uzun servis aralıkları vardır ve servis-bakım gereksinimleri en aza indirgeyecek şekilde dizayn edilmiştir, bunun amacı kullanım ömrü boyunca maliyeti minimuma indirgemektir.



Güvenli çalışma için sağ tarafta bulunan kumanda kolu



Sağ tarafta bulunan kumanda kolu, operatörün makinanın yanında yürümesine olanak sağlar. Bu çatal ve yük üzerinden açık bir görüş sağlar ve ayak yaralanmaları riskini azaltır. Kumanda kolunun ergonomik tasarımı, opertatörün parmak uçlarıyla tüm kontrolleri kumanda edebilmesini sağlar.



Kompakt şase dizaynı



Dar (sadece 660 mm genişlikte), kısa ve yuvarlak kenarlı şasi, operatörün ulaşımı en zor yerlerdeki paletleri bile kaldırıp yerleştirmesine izin verir.



Sürtünme Kuvveti teknolojisiyle denge



Çatallar ve motor şasesi arasında esnek bir bağlantı kuran 4 noktadan yerle temaslı tekerlek sistemi, düzgün olmayan zeminlerde bile yürüyüş tekeri üzerindeki basıncın sabit kalmasını sağlar.

PLP200 Katlanabilir sağlam operatör platformu ve katlanabilen yan koruma barları ile TCM PLP, uzun koridorlarda ve yoğun vardiyalarda çalışmak için tasarlanmıştır.

PLP en yoğun operasyonlar için uygun olan bir ağır hizmet tipi makinadır. Yükleme/boşaltma ve depo içinde transfer için her palet tipiyle kullanılabilir.

Alçak şasi ayak yaralanmalarını önler ve kompakt tasarım makinanın dar alanlarda manevra yapmasını sağlar. 5 tekerlekli dizayn ve sürekli yerle temaslı tekerlek tasarımı kombinasyonu yüksek hızlarda bile mükemmel çekiş gücü ve ekstra denge sağlar.



Yüksek performans



PLP, yüksek performanslı bir ağır hizmet tipi makine olup, yoğun vardiyalarda hızlı randımana izin veren AC gücü ile saatte 12 km hıza erişebilir.

Sürtünme Kuvveti Teknolojisiyle Stabilite



Hidrolik sistem, yüklüyken bile yüksek yürüyüş tekeri basıncını koruduğundan, çatallar üzerindeki artan yükü dengeler. Bu, yokuşlarda ve hızla viraj alırken de dahil olmak üzere pek çok durumda iyi bir çekiş gücü sağlar.

Ayarlanabilir Ergonomik Kumanda kolu



Kumanda kolu bütün kontrollerin her durumda rahat taşıma için doğru konumlandırılmış olmasını sağlayacak şekilde, ergonomik olarak dizayn edilmiştir. Ayarlanabilir uzunluğuyla, bütün operatörlerin kendileri için ideal olan sürüş pozisyonu bulmalarını sağlar. Servo direksiyon (PLP 250'de standart) operatör konforunu daha da artırır.

Yoğun vardiyalarda çalışabilme



600 Ah'ye kadar akü kapasitesi uzun vardiyalarda çalışmaya olanak sağlar. Yoğun vardiyalar için, makaralar üzerinde akü sistemi standart olarak bulunduğundand hızlı bir akü değiştirme sistemi mevcuttur.