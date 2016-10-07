TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi RENAULT KAR KAPLANI

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI DERGISI SAYI 77

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Dünya

TEMSA, Amerika BusCon Fuarı'nda TS 35E aracını tanıttı

TEMSA, Amerika BusCon Fuarı'nda TS 35E aracını tanıttı

Tarih 07 Ekim 2016, 14:21

Amerika BusCon Fuarı'nda katılımcılar TEMSA TS 35E'ye yoğun ilgi gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin İndiana Eyaleti’nde 19 - 21 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve ticari araç sektörünün en önde gelen fuar organizasyonlarından biri olan BusCon Fuarı’na TEMSA, TS 35E aracı ile katıldı. TEMSA TS 35E, coach segmentinde fuarın en fazla ilgi çeken aracı olmayı başardı.

TS 35 modelinin ABD pazarına adım atmasının ardından 6 yıl gibi bir sürecin geçtiğine dikkat çeken ABD Bölge Satış Müdürü Deniz Çetin, “TEMSA zorlu Amerika pazarında fark yaratmayı başarmış bir marka. Şehirlerarası taşımacılık segmentinde en geniş ürün yelpazesine sahip olan TEMSA, TS 30, TS 35E ve TS 45 serisi araçlarıyla pazarda yer alıyor. Ürünlerimiz son 6 yılda taşımacıların büyük beğenisini kazandı. Bugüne kadar sadece TS 35 serisi araçlarımızın satış adeti 500’ü geçti. Toplam ABD otobüs pazarında hizmet veren TEMSA marka otobüslerin sayısı ise 1000’e yaklaştı. TS 35E aracımızın ilk tanıtımını da 31 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında Atlanta’da düzenlenen UMA Fuarı’nda gerçekleştirmiştik. 19 - 21 Eylül arasında düzenlenen BusCon Fuarı’nda TS 35E aracımızı müşterilerimizle tekrar buluşturduk ve büyük beğeni kazandı. Gördüğümüz yoğun ilgi ABD pazarında daha büyük hedeflere koşmamız noktasında bizi motive ediyor” dedi.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Dünya

Allison tam otomatik şanzımanlar ile küçük motorlar bile daha üretken

 Allison tam otomatik şanzımanlar ile küçük motorlar bile daha üretken Kesintisiz Güç Teknolojisi, kesintisiz ivmelenme sağlayarak her gün daha yüksek üretkenlik sunuyor.

Toyota, geleceğin modellerini sergiledi

 Toyota, geleceğin modellerini sergiledi Toyota, 2016 Paris Motorshow'da, gelecekteki vizyonunu ve orta vadedeki hedeflerini gösteren modellerini sergil...
tasiyanlar 202

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Üstyapı Sektörü ve Gelecek planı
Oruç Kaya
“Kamyoncular Olmuş Lojistikçi”
Doğan SILAY
Markalar

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x