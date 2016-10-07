TEMSA, Amerika BusCon Fuarı'nda TS 35E aracını tanıttı

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07 Ekim 2016, 14:21

Amerika BusCon Fuarı'nda katılımcılar TEMSA TS 35E'ye yoğun ilgi gösterdi.





Amerika Birleşik Devletleri’nin İndiana Eyaleti’nde 19 - 21 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve ticari araç sektörünün en önde gelen fuar organizasyonlarından biri olan BusCon Fuarı’na TEMSA, TS 35E aracı ile katıldı. TEMSA TS 35E, coach segmentinde fuarın en fazla ilgi çeken aracı olmayı başardı.

TS 35 modelinin ABD pazarına adım atmasının ardından 6 yıl gibi bir sürecin geçtiğine dikkat çeken ABD Bölge Satış Müdürü Deniz Çetin, “TEMSA zorlu Amerika pazarında fark yaratmayı başarmış bir marka. Şehirlerarası taşımacılık segmentinde en geniş ürün yelpazesine sahip olan TEMSA, TS 30, TS 35E ve TS 45 serisi araçlarıyla pazarda yer alıyor. Ürünlerimiz son 6 yılda taşımacıların büyük beğenisini kazandı. Bugüne kadar sadece TS 35 serisi araçlarımızın satış adeti 500’ü geçti. Toplam ABD otobüs pazarında hizmet veren TEMSA marka otobüslerin sayısı ise 1000’e yaklaştı. TS 35E aracımızın ilk tanıtımını da 31 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında Atlanta’da düzenlenen UMA Fuarı’nda gerçekleştirmiştik. 19 - 21 Eylül arasında düzenlenen BusCon Fuarı’nda TS 35E aracımızı müşterilerimizle tekrar buluşturduk ve büyük beğeni kazandı. Gördüğümüz yoğun ilgi ABD pazarında daha büyük hedeflere koşmamız noktasında bizi motive ediyor” dedi.

