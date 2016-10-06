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USTYAPI DERGISI SAYI 77

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Skoda'da Ekim ayına özel avantajlar

Skoda'da Ekim ayına özel avantajlar

Tarih 06 Ekim 2016, 21:02

Skoda, Ekim ayında cazip fiyatlarla yeni otomobil satın almak isteyenlere çok uygun fırsatlar sunuyor.

Kalitesiyle ve rahat sürüşüyle öne çıkan Yeni Superb, Yeni Fabia, Rapid Spaceback, Rapid Sedan, Octavia ve Yeti’den oluşan Skoda ürün yelpazesi, sahip olduğu özelliklerle kullanıcıların beğenisini kazanmaya devam ediyor.

17 Ekim 2016 tarihine kadar devam edecek olan bu cazip kampanyada, Superb Active, Style ve Prestige modellerinde, Octavia’nın tüm modellerinde, Rapid ve Rapid Spaceback’de 2.000 TL özel indirim avantajı sunuluyor.

Superb’ın 2.0 TDI ve 2.0 TSI modellerinde ise 4.000 TL’lik avantaj yer alıyor. Fabia ve Yeti modellerinde ise 1.000 TL’lik özel indirim fırsatından yararlanmak mümkün.

Ekim ayında sunulan cazip fiyatların yanı sıra Skoda Finans ile anlaşmalı olarak 6 ay/9000 TL’ye kadar yüzde 0 faiz oranıyla kredi kampanyası da sunuluyor.

 
 
 

 
 
  

 

 

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