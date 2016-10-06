Mobil Delvac'tan kamyon sürücülerine Uzun Yol Rehberi

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06 Ekim 2016, 20:57

Mobil Delvac, kamyon şoförlerinin uzun yolda zinde kalmaları için bu yıl medikal egzersiz uzmanı ve diyetisyen görüşlerine yer veren bir rehber hazırladı.



ExxonMobil ‘Mobil Delvac Dostları’ programı kapsamında kamyon şoförleriyle buluşmaya devam ediyor.



2009 yılından bu yana düzenlenen Mobil Delvac Dostları programı, 2016 yılı boyunca Türkiye genelinde kamyon sürücülerinin uğrak yeri olan çeşitli kamyon garajlarında ve kooperatiflerinde gerçekleşecek. Bu yıl kamyonculara verilen yakıt tasarrufu, taşıt güvenliği ve motor koruması eğitimlerine ek olarak, sürücülerin uzun yolda zinde kalmalarını sağlamak için hazırlanan ‘Mobil Delvac Dostları - Uzun Yolda Zinde Kalma Rehberi’ de programa eklendi.

‘Mobil Delvac Dostları - Uzun Yolda Zinde Kalma Rehberi’nde TechnoGym Wellness Institute Medikal Egzersiz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Türker Bıyıklı ve Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, uzun yolda seyahat eden sürücülere, yolculuklar arasındaki molalarda uygulayabilecekleri basit egzersiz hareketleri öneriyor ve gün boyu enerjilerini korumalarını sağlayacak beslenme programları hakkında bilgiler veriyor.

Yolculuklarda zinde kalmanın yolu doğru beslenme ve hareket etmeden geçiyor!

Uzun yolculuklarda en az 4 saatte bir mola verip hareket etmenin önemli olduğunu belirten Türker Bıyıklı “Vücudumuzun çalışma prensibi hareket etmeye dayalıdır. Kamyon sürücüleri bir günde neredeyse 10 saatten fazla direksiyon başında sabit durarak araç kullanıyor ve dolayısıyla araç kullanırken hareketsiz kalıyorlar. Bu da birçok rahatsızlığa yol açabiliyor. Belirli aralıklarla verilen molalarda yapılabilecek egzersiz hareketleriyle vücuttaki kan dolaşımını hızlandırmak, solunum ve iskelet sistemini koruyarak daha zinde hissetmek mümkün. Bunun için vücudun yedi temel hareketinden yola çıkarak uzun süre hareketsiz kalan herkesin uygulayabileceği bir egzersiz program hazırladık” dedi.

Uzun yolculuklara çıkmadan önce ve yolculuk sırasındaki beslenmenin de en az hareket etmek kadar önemli olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı ise “Yolculuk sırasında tüketilen yiyecek ve içecekler sürücülerin konsantrasyonunu artırmaya ve enerjilerini yüksek tutmaya yönelik olmalı. Uzun yol sürücüleri için özel olarak tavsiye ettiğimiz besinler şoförlerin zinde kalmalarına ve yola odaklanmalarına yardımcı olacak” şeklinde konuştu.

Sekizinci yılındaki Mobil Delvac Dostları programını bu yıl kamyon şoförlerinin uzun yolda zinde kalmalarını göz önünde bulundurarak devam ettirdiklerini belirten ExxonMobil Türkiye Pazarlama Müdürü Gamze Bozkurt, “Her yıl düzenlediğimiz Mobil Delvac Dostları programımız sayesinde, Türkiye’nin pek çok yerinden binlerce kamyon şoförü dostumuzla bir araya geliyoruz. Onları, iş stresinden biraz olsun uzaklaştıracak etkinlikler organize ederek moral desteği sağlamaya çalışıyoruz. Bu yıl sürücülerin yolda zinde kalmalarını sağlayacak ve kolaylıkla uygulanabilecek önerilere yoğunlaştık. Hazırladığımız rehberle sürücülerin seyirlerini güvenle sürdürmelerini hedefliyoruz” dedi.