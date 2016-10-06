Allison tam otomatik şanzımanlar ile küçük motorlar bile daha üretken

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06 Ekim 2016, 20:45

Kesintisiz Güç Teknolojisi, kesintisiz ivmelenme sağlayarak her gün daha yüksek üretkenlik sunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Scania G 490 8x4 yeni arazi kamyonuna yatırım yapan DP Åkeri, üretkenliğini maksimuma çıkartmak için daha küçük bir motorla Allison 4000 Serisi tam otomatik şanzımanı tercih etti.

Firma adına açıklama yapan Paul Nilsson, “Allison tam otomatik şanzımanlar sayesinde diğer şanzımanlar ile uyumlu motorlara oranla çok daha küçük ve hafif bir motor kullanma şansı elde ederken üretkenlikten de hiçbir şey kaybetmedik. Daha küçük bir motor hem daha hafif hem de kullanımı çok daha ekonomik. Hafif olduğu için taşıma kapasitesini maksimize ederek oldukça büyük bir avantaj sağlıyor. Yani tam otomatik şanzıman her açıdan fayda sunuyor” dedi.

70’li yılların başında kurulan DP Åkeri, Halmstad çevresindeki inşaat şirketleri için taş ve diğer dolgu malzemelerinin taşınması ile ilgili ağır nakliyat hizmetleri yürütüyor.

Paul Nillson, “Şirketimiz, genellikle taş ocağı ve şehir ortamlarında ağır yükleri taşımakla beraber zaman zaman karayolunda da faaliyet gösteriyor. Kamyonlarımızı yenilememiz gerektiğinde bu ihtiyacın Allison tam otomatik şanzıman donanımına geçmek için iyi bir fırsat olduğunu düşündük” dedi.

Allison’un patentli Kesintisiz Güç Teknolojisi daha üstün hızlanma için sarsıntısız, kesintisiz ve tam güçle vites değişimi sunuyor. Vites değişimleri, otomatik olarak yapılıyor. Böylece sürücüler, araçları kusursuz şekilde kullanabiliyor ve araç kontrolünü tamamen ellerinde bulunduruyor. Manuel veya otomatikleştirilmiş manuel şanzımanlar (AMT) her viteste güç kaybederken Allison tam otomatik şanzımanlar, gücü maksimum seviyeye çıkarıyor. Güç kesintilerini ortadan kaldıran Allison şanzımanlar, daha küçük motorlarla bile çok daha verimli sürüşler sağlıyor.

Nilsson konuyla ilgili olarak şöyle dedi: “Düz bir zeminde duran aracın kalkışta kazandığı ivme inanılmaz. Trafik akışını takip etmekte hiçbir sorun yaşamıyoruz. Çekiş gücü, vites geçişlerinde sarsıntı olmadan kesintisiz şekilde işliyor. Sürüş mesafesine bağlı olarak genellikle günde ekstra yük taşımak için zamanımız oluyor. Bu durum elde edilen karlılığa olumlu yansıyor.”

Allison tam otomatik şanzımanlarda tekerleklere daha fazla güç ileterek motor torkunu sarsıntısız bir şekilde artırmayı sağlayan tork konvertörü bulunuyor. Motor gücünün artması ile sürücülerin de performansı artıyor, araç daha hızlı ivme kazanıyor ve araç kullanımı çok daha kolaylaşıyor.

Tamamen dolu bir kamyon ve treyleri taş ocağında durdurmanın sürücüleri zorladığını belirten Nilsson: “Tam otomatik şanzımanlarla bu iş, parkta yürüyüş yapmak kadar kolay. Zorlu duruşlar için plan yapmak zorunda değilsiniz. Sadece gaz pedalına basarak istediğiniz yere sorunsuz bir şekilde varabilirsiniz” dedi.