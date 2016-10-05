GEFCO Türkiye müşterilerine Schaeffler'i de ekledi

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05 Ekim 2016, 22:10

GEFCO, otomotiv ve endüstri için küresel çapta lider tedarikçi konumundaki Schaeffler ile sözleşme imzaladı.

Çayırova’daki GEFCO Lojistik Merkezi’nde gümrüklü ve gümrüksüz alanlarda depolama hizmeti veren GEFCO Türkiye, Schaeffler Türkiye için de gümrüksüz depo hizmeti vermeye başladı. Üç yıl sürecek anlaşma kapsamında, Schaeffler’e dedike olan depo alanının raf sistemleri projeye uygun olacak şekilde özel olarak tasarlandı. Etrafı çevrilerek giriş çıkışların kısıtlandığı depo alanında, kameralı güvenlik sistemi de yer alıyor.

GEFCO Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Serkan Çelik konuyla ilgili, “GEFCO’nun lojistik mühendisliği alanında önemli bir deneyimi bulunuyor. Bu deneyimden gelen uzmanlığımız sayesinde Schaeffler’le olan değerli işbirliğimizin uzun süre devam edeceğine inanıyorum. Schaeffler’in yeni depo çözüm ortağı olarak GEFCO’yu seçmiş olmasından dolayı tüm çalışanlar olarak çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

2014 Nisan ayı itibariyle ilk kez hizmet vermeye başlayan GEFCO Lojistik Merkezi toplamda 10.000m2’lik bir alana yayılıyor. Sanayi üreticileri ile birlikte 2 Tekerlekli Araçlar’a yönelik de hizmet sunulan özel alanın 5.000m2’si serbest depo olarak, diğer 5.000m2’lik bölümü ise gümrüklü depo olarak kullanılıyor. Schaeffler’e sunulan gümrüksüz özel depo hizmeti üç yıl boyunca devam edecek.

