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OMSAN'a gümüş ödül
05 Ekim 2016, 22:01
OMSAN Lojistik, 'International Best in Biz Awards 2016'da 'Yılın Sosyal - Çevresel Açıdan En Sorumlu Şirketi' kategorisinde Gümüş Ödül kazandı.
OMSAN, uluslararası iş dünyasında önemli bir yere sahip olan ve bu yıl 6.’sı düzenlenen “International Best in Biz Awards 2016”da “Yılın Sosyal - Çevresel Açıdan En Sorumlu Şirketi” kategorisinde Gümüş Ödül’ün sahibi oldu. OMSAN, bu programda ödül kazanan ilk ve tek Türk lojistik firması oldu.
“Uluslararası Best in Biz Ödülleri 2016”da, 30’un üzerinde ülkeden ve çeşitli sektörlerden 270 kamu ve özel şirket aday olarak değerlendirildi. Ödül sahipleri, basın temsilcileri ve sektör uzmanlarından oluşan uluslararası bir jüri tarafından seçildi. Aldığı ödülle OMSAN, uluslararası ödüllerine bir yenisini daha eklemiş oldu.
OMSAN’ın “Uluslararası Best in Biz Ödülleri 2016”da Gümüş Ödül’e layık görülmesinden ötürü memnuniyetini dile getiren OMSAN Lojistik Genel Müdürü Doç. Dr. M. Hakan Keskin, OMSAN’ın sektöre kazandırdığı yenilikçi projelerin ve sürdürülebilirlik uygulamalarının sadece Türkiye’de değil, Dünya’da da hak ettiği ilgiyi görmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Keskin, bundan sonra da birçok yenilikçi proje ile sektöre liderlik etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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