Subaru'da cazip fırsatlar Ekim ayında da sürüyor

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05 Ekim 2016, 21:39

Subaru'da 5.600 TL'ye varan takas desteği veya cazip kredi koşulları Ekim ayında da devam ediyor.





Subaru, XV, Forester, Levorg ve Outback modellerini kapsayan satış kampanyası ile müşterilerine 5.600 TL’ye varan takas indirimi ya da 50.000 TL’ye 24 ay %0.74’e varan kredi avantajları sunmaya devam ediyor.

Subaru’nun, Ekim ayı boyunca geçerli olacak satış kampanyası kapsamında, Subaru XV, Forester, Levorg ve Outback modellerinde 5.600 TL’ye varan takas desteği veya çok cazip kredi koşulları sunuluyor.

0 km. bir Subaru’ya sahip olmak isteyenler, takas desteği ya da cazip kredi koşullarından birini tercih edebilecekler. Subaru modellerinde 50.000 TL’ye 24 ay %0,74 faiz oranına varan kredi kullanım avantajları Subaru Yetkili Satıcıları’nda sizleri bekliyor.

Subaru’nun kompakt SUV sınıfında yer alan modeli Subaru XV’nin fiyatları 88.900 TL’den başlıyor. 1.6 litrelik Boxer Motora ve Lineartronic otomatik şanzımana sahip olan Subaru XV’de Comfort, Elegance ve Premium donanım seçenekleri mevcut.

Benzersiz tasarımı, üstün performans ve güvenlik özellikleri ile Subaru’nun zengin mirasını zirveye taşıyan Sport-Tourer modeli Levorg, 126.900 TL’den başlayan fiyatlara sahip. Araçlar, yayalar ve bisiklet kullanıcıları gibi hareketli nesneleri ve şeritleri algılayarak olası kazaları önlemek için yalnızca stereo kamera teknolojisinin kullanıldığı ilk sistem olan EyeSight teknolojili Levorg GT-S Sport Plus’ın fiyatı ise 135.900 TL.

Kendi segmentlerinde beklentileri en fazla karşılayan, kullanıcıları tarafından en ideal araç olarak ödüllendirilen Subaru’nun SUV modelleri Forester ve Outback de kampanya kapsamında yer alıyor. İki benzinli ve bir dizel motor seçeneği olan Forester’ın fiyatları 136.900 TL’den başlarken, Outback’in fiyatı 215.200 TL olarak sunuluyor. Dünyanın ilk ve tek boxer dizel motoru, EyeSight teknolojisi ve Lineartronic otomatik şanzıman gibi özellikleriyle Outback, markanın amiral gemisi olmayı sürdürüyor.











