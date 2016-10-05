Citroën'den ekim kampanyası

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05 Ekim 2016, 21:29

Citroën, ekim kampanyasında 13 bin 800 TL'ye varan indirimler ve 40 bin TL'ye 20 ay yüzde 0 faiz fırsatları sunuyor.

Citroën, Ekim ayı süresince binek modellerinde 40.000 TL’ye 20 ay %0 faize varan, ticari modellerinde de 40.000 TL’ye 20 ay %0,89 faize uzanan çok cazip fırsatlar sunuyor. Citroën C4 Cactus modelinde 40.000 TL’ye 20 ay %0 faiz kredi kampanyasından yararlanmak istemeyenler için, anahtar teslimde sunulan 5.800 TL’ye varan indirime ek olarak 5.000 TL’lik ekstra indirimini de Ekim ayında Citroën Showroom’larında sunuyor.

Kampanya dahilinde Citroën C1, C3, C4, C4 Picasso, Grand C4 Picasso modellerinde 30.000 TL’ye 20 ay %0 faiz, C-Elysée, Nemo Combi, Nemo Combi Plus ve Nemo Panelvan modellerinde ise 30.000 TL’ye 20 ay %0,89 faizle satış imkanı sunuluyor. Berlingo Combi, Berlingo Panelvan Maxi modelleri de 40.000 TL’ye 20 ay %0,89 faizle Ekim ayında Citroën bayilerinde yer alacak.

Yakıt verimliliği, yüksek performansları ve çevreci özelliklerini hem benzinli hem de dizel motorlarıyla üstün konfor özellikleriyle birleştiren Citroën modellerinde avantajlar Ekim ayında da devam ediyor.