Goodyear, bayileri ile birlikte büyüyor

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05 Ekim 2016, 20:32

Goodyear, hem yeni hem de yenilenen bayileriyle tüketicilerine verdiği hizmet kalitesini daha yüksek seviyelere çıkartıyor.

Goodyear’ın ticari ve binek grubu müşterilerine hizmet veren bayisi Lasmar Otomotiv’in Adapazarı’ndaki mağazası yenilendi. Goodyear’ın Adapazarı’nda bulunan fabrikasına yakın bir lokasyonda hizmet veren Lasmar Otomotiv’in açılışı, Sakarya Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk ve Goodyear’dan üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleşti.

Premium konsepte sahip Lasmar Otomotiv, tüketicilerine hem binek ve hafif ticari hem de ticari lastik segmentindeki tüm ürünleri sunuyor. 1800 m2 kapalı, 600 m2 açık alan olmak üzere toplamda 2400m2 alanda kurulu olan Goodyear bayisinde; sökme-takma, rot-balans, lastik temizleme, tamir, yol yardım, lastik oteli hizmetinin yanı sıra filolara özel çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Yıllardır bölgede faaliyet gösteren Lasmar Otomotiv’in yenilenerek, tüketicilere verdiği kaliteli hizmetin daha üst seviyelere çıkartılmasını hedeflediklerini belirten Goodyear Türkiye Genel Müdürü Pietro Saletta, “Goodyear olarak iş ortaklarımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz. Hem ailemize katılan yeni bayilerimizle hem de mevcut mağazalarındaki yenileme çalışmaları ile, bizleri tercih eden ve başarılı performanslarıyla öne çıkan bayilerimizin işlerini daha da geliştirmelerine destek olmayı hedefliyoruz” dedi.

Lasmar Otomotiv’in, premium konseptin uygulandığı ilk Goodyear bayisi olduğunun altını çizen Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Mahmut Sarıoğlu, “2010 yılından bu yana önemli bir iş ortağımız olan Lasmar Otomotiv’in yenilenerek en son teknoloji ile donatılan sistemi ile müşteri memnuniyetini daha da üst seviyelere çıkaracağına eminiz” dedi. Lasmar Otomotiv’in hem binek hem de ticari lastik segmentinde hizmet vereceğini vurgulayan Goodyear Ticari Lastikler Direktörü Şaban Güngör, “Aynı anda 20 araca kadar müdahale edilmesine olanak sağlayan, sahip olduğu alan açısından en büyük Goodyear bayisi olan Lasmar Otomotiv, yenilenen mağazasında uzman çalışanları ile tüketicilerimize daha kaliteli bir hizmet verecek ve daha büyük başarılara imza atacaktır” diye konuştu.

Yenilenen mağazada her iki lastik segmentinde ürün ve hizmet sunacaklarının önemini vurgulayan Goodyear Bayisi Lasmar Otomotiv’in sahibi Ceyhun Yüksel, “Goodyear’ın satış ve pazarlama stratejileri doğrultusunda ve değerli katkıları sayesinde hazırlanan mağazamız, sadece dış görünümüyle ve bayi içi tasarımıyla değil, sahip olduğu alt yapısıyla da müşterilerimize daha konforlu bir hizmet sunabilmek üzere oluşturuldu. Tamamen dijital ekipmanlarla donatılan mağazamızın iç alanı, müşterilerimizin standart bir lastik satış noktasına göre çok daha fazla bilgiye çok daha yalın ve açık bir biçimde ulaşabilmesi hedefiyle düzenlendi” dedi.

Goodyear’ın yeni bayisi Özbek Oto, Güngören’de açıldı

Goodyear; İstanbul Güngören’de binek lastik segmentinde hizmet verecek, yeni bayisi Özbek Oto’da görkemli bir açılış gerçekleştirdi. Lastik sektöründe kırkıncı yılını geride bırakan Özbek Oto, Goodyear bayisi olarak tüketicilere, özellikle ultra yüksek ve yüksek performans ürünleri sunacak.

Yeni Goodyear bayisi Özbek Oto’nun açılışında konuşan Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Mahmut Sarıoğlu, “Goodyear, böylesine değerli ve lastik sektöründe tecrübeli iş ortaklarını ailesine katarak güçlü büyümesini sürdürecektir” dedi.

Üç katta ve 450m2 alanda faaliyet gösterecek olan Goodyear bayisi Özbek Oto, sökme-takma, rot-balans, lastik temizleme, tamir, yol yardım, lastik oteli hizmetinin yanı sıra taksi duraklarına özel çalışmalar da sunuyor.



