Continental IAA 2016'da yeni hizmetlerini tanıttı

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05 Ekim 2016, 19:50

Continental'in IAA 2016'da tanıttığı 'ContiConnect' sistemi ile tüm araç filosundaki lastiklerin performansı hakkında filo yöneticileri şeffaf bir şekilde bilgi sahibi oluyor.

Continental IAA fuarında ticari araç sektörü için geliştirdiği hizmetlerini tanıttı. En çok üstünde durulan "ContiConnect" sistemi. Bu sistemde ticari kamyon filoları için lastikler hakkındaki tüm bilgiler (Lastik basıncı) sürücünün sürekli olarak bilgi sahibi olacağı bir şekilde kabin içerisindeki göstergelerden kendisine bildiriliyor. Tüm araç filosundaki lastiklerin performansı hakkında filo yöneticileri şeffaf bir şekilde bilgi sahibi oluyor.

ContiConnect sisteminin Online internet portalında filodaki tüm araçların lastiklerinin performansı hakkında şeffaf bir şekilde tüm bilgiler sunuluyor. ContiConnect online internet portalında filodaki araçların lastikleri hakkındaki toplam verimlilik de filo yöneticisinin bilgisine sunuluyor ve şeffaf raporlar düzenleniyor.

Şirketin bir diğer yeni geliştirdiği sistem olan "iTires" da ise lastikler daha fabrikadan çıkmadan önce imalatta "ContiPressureCheckTM" sensörleri ile donatılıyor. Bu sensörler sayesinde lastiklere hava basılır basılmaz hemen basınçları ve ısıları ölçülebiliyor.

"eHorizon" sisteminde ise sürücüye tüm trafik detayları anında iletiliyor. Anında tüm trafik bilgileri sürücüye verilerek önceden tahminli ve verimli bir şekilde şehir içi trafiğinde de araç kullanılıyor. Gerçek zamanlı bilgiler ile trafik ışıklarının çalışma fazları bilindiğinden araç sürüş stratejisini optimal olarak oluşturup sürücüler tarafından kumanda ediliyor.

ProViu Detect ; Kamyon ve tırlarda sağa dönüş riskini herkes bilir. Bu riski toptan ortadan kaldıran sistem ile tır şöförü sağa dönerken yayalar ve bisiklet ile motorsiklet kullanıcıları için hiçbir risk oluşmuyor. Yaya veya bisikletli-motorsikletli olursa sistem kabin içerisinde alarm veriyor.

Head-up-Display sistemi ile lüks otomobillerde olan ön camdaki gösterge bilgileri aynen kamyona alınmış durumda. Sistem dört ayrı versiyonda sunuluyor; Ön cam veya kombine olarak. Seçimlik olarak gösterge panellerindeki bilgiler ön camın üst kısmında veya alt kısmında yer alıyor.

Verimli (randımanlı) Lastikler ; Maksimum randıman için geliştirilen yeni lastikler :

"Conti EfficientPro" lastiği dümenleme lastiği ve tahrikli aks lastiği olarak düşük sürtünme direnci katsayısına sahip. Lastik bu yüzden "A" etiketine yani en fazla yakıt tasarrufu sağlayan lastikler sınıfına giriyor. Tüm aks'lar da Conti kullanıldığında Conti LightPro lastikleri örneğin bir yakıt tankerinin toplam ağırlığında 80 kilogram daha hafif olmasını sağlıyor. Bu sayede yılda bir kamyon için ortalama faydalı yük avantajı 900 Euro kazandırıyor.

Havalı amortisörlerde %75 daha az ağırlık ile çelik olan bileşenlerin yerine özel geliştirilmiş olan bir materyal kullanılıyor. Nakliyeciler bu havalı amortisörleri kullandıklarında aks başına 12 kilogram daha faydalı yük taşıyabilme imkanına kavuşuyor.