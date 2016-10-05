20 bininci Sultan Fransa yolcusu

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05 Ekim 2016, 19:29

Otokar, dünyanın dört bir yanında ilgi gören Sultan'ın 20 bininci aracını üretim bandından indirdi.





Son 7 yıldır Türkiye’nin en çok satılan küçük otobüs markası olan Otokar, ilkini 2002 yılında ürettiği Sultan’ın 20 binincisini, çalışanlarının katıldığı özel bir törenle üretim bandından indirdi. Tasarım ve teknik özellikleri ile Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde de büyük beğeni toplayan Sultan'ın 20 bininci aracı Fransa yolcusu olacak.

Modern toplu taşımaya uygun olarak 7 metreden 19 metreye kadar farklı uzunluklarda üretilen, tasarım ve teknik özellikleriyle ülkemizin yanı sıra Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde büyük beğeni toplayan Sultan’ın 20 bininci üretim törenine Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar Genel Müdür Yardımcıları, Otokar yöneticileri ile çalışanları katıldı.



40'tan fazla ülkeye ihraç edliyor

Otokar Sakarya fabrikasında gerçekleştirilen törende Sultan otobüslerinin Navigo ismi ile başta Avrupa olmak üzere 40’tan fazla ülkeye ihraç edildiğine dikkat çeken Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, 20 bininci Sultan’a ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: "Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk küçük otobüs üretimini 1967 yılında gerçekleştirdik. 2002 yılında üretimine döndüğümüz küçük otobüs pazarında bugüne kadar 20 bin adet Sultan ürettik. Otokar'a gönül ve emek veren, şirketimizi bu noktaya taşıyan herkese teşekkür ediyorum. El emeği, göz nuru ile ürettiğimiz araçlarımız 6 yıldır bizi liderlikte tutuyor. Türkiye'de Sultan, dünyanın dört bir köşesinde ise Navigo ismi ile ürettiğimiz araçlarımızla milyonlarca yolcu işine, evine, okuluna sevdiklerine ulaşıyor. Onlara hizmet etmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. Elde ettiğimiz başarıyı sürdürmek, kullanıcı beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak, yeni nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için Ar-Ge yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Türkiye'de satılan her 4 otobüsten 1'i Otokar oldu

7 metreden 18,75 metreye kadar farklı uzunluk ve yolcu kapasitesine sahip en geniş otobüs ürün gamının Otokar'da bulunduğunu vurgulayan Görgüç, şunları kaydetti; "Otomotiv alanında Türkiye'nin en başarılı Ar-Ge merkezlerinden birine sahibiz. Son 10 yılda Ar-Ge’ye 310 milyon TL ayırdık. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarına daha uygun ürünler geliştirmemizi ve daha hızlı adımlar atmamızı sağlıyor. Bu yıl pazardaki gelişmelere rağmen, yılın ilk 8 ayında Türkiye'de satılan her 4 otobüsten 1'i Otokar oldu. İzmir için seri üretimine başlanan KENT Körüklü otobüslerimizle bu başarımızı körükleyeceğiz. Ürün gamımızdaki yenilikçi araçlarımız, bakım ve servis desteğimiz ile fark yaratmaya devam ediyoruz."





Otokar'ın ihracat ihracat çalışmalarıyla ilgili de bilgi paylaşan Serdar Görgüç, "Bugün, başta Avrupa olmak üzere 40’tan fazla ülkede otobüslerimiz her gün milyonlarca yolcuyu taşıyor. Geçtiğimiz yıl, Sultan Türkiye’nin en çok ihraç edilen küçük otobüsü oldu. 2016'nın ilk sekiz ayında otobüs satışlarımız yüzde 35 arttı. Bu yıl özellikle Fransa, İtalya, Almanya, Romanya ve Malta pazarlarında önemli filo satışlarına imza attık. Sultan sadece Türkiye’nin değil, Fransa’nın da en çok tercih edilen küçük otobüsü konumuna ulaştı. Bugün banttan indirdiğimiz 20 bininci Sultan'ı da Fransa'ya gönderiyoruz" dedi.



