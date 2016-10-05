TEMSA'dan Fransa'ya 45 okul otobüsü

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05 Ekim 2016, 19:03

Fransa pazarında yükselişini sürdüren TEMSA, son 2 ayda Fransa'da 45 otobüs teslimatı daha gerçekleştirdi.





TEMSA ürünleri Avrupa’nın birçok ülkesinde taşımacıların gözdesi olmaya devam ediyor. TEMSA, Fransa’da son 2 ayda 45 okul otobüsünü daha müşterileri ile buluşturdu.

Fransa Bölge Satış Müdürü Çağdaş Adıyeke, TEMSA’nın ürünlerinin en çok bulunduğu ülkelerin başında Fransa’nın geldiğini belirterek, “Fransa pazarında müşterilerimizle sık sık bir araya gelerek onların bizden beklentilerini öğrenmeye çalışıyoruz. Müşterilerin ihtiyaçlarına en uygun ürünleri pazara sunma çabamız bizi daha büyük başarılara taşıyan en önemli etken. Bütün segmentlerde ürün sunmakla birlikte, okul taşımacılığına yönelik ürünler geliştirmek, standartları sağlayabilmek çok kolay değil. TEMSA olarak okul otobüsü teslimatlarımızı da hız kesmeden sürdürüyoruz. Son 2 ayda 45 okul otobüsü daha teslim ettik” dedi.

Yeni projelerle, daha geniş ürün yelpazesi

Pazarın ihtiyaçlarının çok sık değiştiğine dikkat çeken Adıyeke, “Biz ‘Fransa pazarında başarılıyız’ diyerek yeni projeler geliştirmekten kendimizi alıkoymuyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki, dünyada değişim çok hızlı. İhtiyaçlar ve beklentilerde bu değişimle beraber gelişiyor. Bundan sonraki süreçte pazara uygun yeni projeler içerisinde yer almaya, müşteri taleplerine daha geniş ürün yelpazesi ile cevap vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

