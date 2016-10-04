Oerlikon, Alçak Tabanlı Otobüs Akslarını ve binek araçlar için hibrit ve elektrikli şanzıman modellerini tanıttı

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04 Ekim 2016, 17:34

Oerlikon'un Türkiye ve Ortadoğu’daki faaliyetleri...



Oerlikon, Türkiye ve Ortadoğu’daki faaliyetlerine yeni İş Geliştirme ve Bölge Müdürü Fatih Uzun ile birlikte hız katıyor!



Oerlikon Drive Systems mükemmel şanzımanlar ve aktarma organları ile araç üreticilerinin vazgeçilmezi olmak istiyor.

Oerlikon Drive Systems birimi ve IAA ticari araçlar Hannover fuarı

Oerlikon Drive Systems

Oerlikon Drive Systems en son teknoloji elektrikli ve hibrit şanzımanlar, alçaktabanlı şehir içi otobüsleri için inverter portal aks, yüksek performanslı şanzıman parçaları veçözümleri sunuyor. Firma bu ürünlere ek olarak sürüş sistemleri uzmanıkimliği ile ayrıca yeni ATV arazi aracı diferansiyel ünitesini de taşıt üreticilerine sunmakta.IAA Hannover fuarına katılan firma fuarı proesyonel ziyaretciler için teknoloji çeşitliliğinisergilemek ve verimliliği yükseltme, emisyonları azaltarak performansı arttırma taahhütlerini yenilemek ve bunları üretim maliyetlerini düşürerek yaptığını göstermek için fuara katıldıklarını ifade etti. Oerlikon’un sunduğu sistemler ticari araç üreticileri için yeni alternatifler bulma fırsatı oluşturdu.Oerlikon Drive Systems'in ürettiği alçak tabanlı şehir içi diferansiyelli otobüs inverter portal aksları, 13 ton taşıma kapasitesi, modüler dizaynı, tek ve çift teker seçeneklerine uygunluğu ve körüklü otobüsler için bir diğer seçenek olan diferansiyelsiz /taşıyıcı aks modeli ile fuarda sergilendi.Bu aks, yenilikçi teknolojiler ve üretim metodları sayesinde örneğin power-split dişli konsepti ve aks tarafındaki 4 helis dişli ile azaltılmış ses seviyesini mümkün kıldığı ve ürünün disk veya kampanalı fren seçenekleri ile kolay bakım ve servis imkanı sağladığı vurgulanıyor.Oerlikon Drive Systems hibrit ve elektrikli şanzıman teknolojilerindeki kapasitesini O Geco ve 2-4 vitesli (2SED, 4SED) elektrik sürüş sistemleri ürünleri ile sergiledi. Bu ürün önce performans araçları için geliştirilmiş. Daha sonra ticari araçlara da adapte edilmiş bir hibrit şanzıman seçeneğidir.2SED ve 4SED ürünleri ise elektrikli minivan ve hafif ticari araçlar için geliştirilmiş verimliliği arttıran ve multi-speed elektrik sürüş sistemi ile içten yanmalı motorlara bağımlılığı azaltan bir uygulama olarak öneriliyor. Vitrindeki bir diğer ürün ise yine hafif ticari araçlar için geliştirilmiş yüksek verimli epicyclic şanzıman.Oerlikon Drive Systems ticari araçlar için senkromeç uygulamalarında lider pozisyonunda olup fuaresnasında ağır ticari araçlar için geliştirdiği ürünleri de sergiledi. Bu ürünler yüksek tork iletme kapasiteli ürünler daha düşük vites değiştirme gücü ihtiyacı, daha hızlı vites geçişleri ve geliştirilmiş konfor ve performans sunuyor.Yüzey malzemesi single cone 153 veya double cone 168-162/170 ölçülerinde farklı uygulamalar ve talepler için kullanılabilmektedir. Farklı uygulamalar için ayna-mahruti setleri, ringler vesilindirik dişliler de şirketin ticari araç ürün gamı çerçevesinde sergilenecek.Oerlikon Drive Systems’in diferansiyel ünitesinin kullanıldığı ATV (arazi aracı) ilk defa IAA Hannoverfuarında sergiledi ve araç özel bir ilgi gördü. Aracın, Defender HD8, Oerlikon Graziano’nun dizayn,geliştirme ve test aşamalarındaki tecrübesini gözler önüne serdiği ifade edildi.Oerlikon Drive Systems, yüksek hassasiyetli dişli üretimi, sürüş teknolojileri ve şanzıman sistemleri üreticisi olan İsviçre menşeili Oerlikon Grup’un (SIX: OERL) bir parçasıdır. Oerlikon Graziano ve Oerlikon Fairfield isim markaları altında şirket; spor arabalarından tarım makinalarına, iş makinalarından on-/off-highway araçlara ve şehir içi otobüslere, enerji’den maden sektörüne kadar çok geniş bir yelpazede hybrid ve elektrikli araçlar da dahil olmak üzere çözümler sunmaktadır. Mükemmel üretim, mühendislik ve yenilikçi birikimiyle birlikte şirket, komple mekatronik sürüş sistemlerinden tekil dişli üretimine kadar geliştirme programları ve similasyonları için bilgi birikimine sahiptir. Oerlikon Drive Systems iş birimi 2015 yılında Çin, Hindistan, EMEAR (Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Rusya) ve Amerika Birleşik Devletlerinde 4.800 çalışan ile 648 Milyon CHF (İsviçre Frank’ı) ciroya ulaşmıştır.Oerlikon (SIX: OERL) yüzey kaplama çözümleri, mükemmelleştirilmiş malzeme ve proseslerikonularında global bir güç olma stratejisini hedef alan lider bir teknoloji grubudur. Grup, müşterilerine daha dayanıklı ve hafifletilmiş malzemeler sunmak için yatırımlar yapmaya devam etmekte, arttırılmış performans ve verimlilik sunmakta ayrıca kaynakları en uygun şekilde değerlendirmektedir.İsviçreli Oerlikon Grup'un, 100 yıllık bir mazisi var. 37 ülkede 170 lokasyon ve 13.500 çalışan ile geniş bir ağa sahip olup 2015 yılında 2.7 Milyar CHF (İsviçre Frank’ı) ciroya ulaşmıştır. Şirket 1.350 uzmanın yenilikçi ve müşteri odaklı ürün ve servis geliştirme faaliyetleri için 2015 yılında 103 Milyon CHF (İsviçre Frank’ı) R&D yatırımı yapmıştır.