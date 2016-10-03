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USTYAPI DERGISI SAYI 77

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Audi, 5G Otomobil Birliği'ne katıldı

Audi, 5G Otomobil Birliği'ne katıldı

Tarih 03 Ekim 2016, 19:57

Audi, dünyanın önde gelen otomobil markaları ve teknoloji devleri ile geleceğin akıllı otomobillerinde iletişim altyapısını geliştirmek için oluşturulan 5G Otomobil Birliği'ne dahil oldu.

Audi ile birlikte BMW Group, Daimler AG, Ericsson, Huawei, Intel, Nokia ve Quallcomm tarafından kurulan 5G Otomobil Birliği (5G Automotive Association) otomobilde gelecekte kullanılacak iletişim çözümlerinin geliştirilmesi, test edilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışacak. Birlik ayrıca gelecekte akıllı şehirlerdeki akıllı ulaşım sistemleri, otonom sürüş, birbirleriyle sürekli iletişim halinde olan otomobiller ve otomobillerin bağlanabilirlik (connectivity) konularında da çalışma yapacak.

Yeni nesil 5G mobil ağların artması, LTE ve yeni nesil iletişim teknolojileri ile mobil ağlar gelecekte daha fazla bilgi iletecek, daha fazla cihazın birbirleriyle iletişimini sağlayacak ve iletişim daha “anlık” olacak. Otomobillerin de bu teknolojiyi kullanma alanları da artacak. Örneğin, bu teknolojiye entegre olan otomobiller trafikte daha güvenli hale gelecek, otomobillerin sadece birbirleriyle değil, ağ üzerinden birçok farklı cihazla iletişime geçmelerini sağlayacak. 5 G mobil ağ teknolojisinin gelişmesi otomotiv sektörüne ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) sektörüne de büyük fırsatlar ve iş imkanları sağlayacak. 5 G Otomotiv Birliği de bu olanakları birlikte keşfetmek ve geliştirmek amacıyla kuruldu.

Birbirleriyle iletişime geçen otomobillerin gelecekte bireysel ulaşımı şekillendireceğini söyleyen Audi AG Bilgi-Eğlence Sistemleri Geliştirme Lideri Alfons Pfaller, “Gelecek nesil mobil ağlar da araçların sadece birbirleriyle değil, diğer cihazlar ile sürekli iletişimde olmasının yolunu açacak. Burada başarıya giden yolun en önemli noktası, endüstriler arasındaki işbirliği. 5 G Otomotiv Birliği’ni kurarak, tüm sektörlerden uzmanları bir araya getirmemizin nedeni de bu” diye konuştu.

 


 

 

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