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Pirelli, Paris Fuarı'nda yıldızların tercihi oldu
02 Ekim 2016, 19:03
Pirelli, Paris Otomobil Fuarı'nda Ferrari'nin büyük bir heyecanla tanıttığı LaFerrari Aperta ve GTC4 Lusso T modellerinin orijinal ekipmanlarını tedarik ediyor.
Lüks otomobillere lastik tedarik etmek ve bunu yaparken de gürültü düzeylerini azaltarak lüks duygusunu daha da pekiştirmek hedefinde olan Pirelli, Paris Otomobil Fuarı'nda yıldızların tercihi oldu.
Fransa'nın en özel otomobil fuarında Pirelli, Ferrari GTC4 Lusso T'den Audi Q5'e, Porsche Panamera'dan Land Rover Discovery'ye kadar merakla beklenen modellerin orijinal ekipmanlarını tedarik etti. Audi Q5, Land Rover Discovery ve Porsche Panamera için, kabin içi gürültüyü azaltan PNCS teknolojisine sahip özel lastikler geliştirdi. Pirelli’nin ‘Gürültü Azaltıcı Sistemi', lastiklerden gelen gürültüyü toplam kabin gürültüsünün yaklaşık yarısına denk gelen 2-3 desibel kadar azaltarak, sürüş konforunda da önemli bir iyileştirme sağlıyor.
Ferrari Modellerinde Formula 1 Teknolojisi
Ferrari, GTC4 Lusso T'nin en yeni versiyonu için de ayrıca Pirelli lastikleri tercih etti. Bir önceki modelin en öne çıkan özellikleri hızla birlikte konforun sağlanmasıydı ve bu iki unsur da Ferrari'nin Pirelli mühendislerinden korunmasını istediği iki teknik özellik oldu. Ancak Pirelli, GTC4 Lusso T’de kullanılan yeni P Zero lastiklerde dönme direncinde yüzde 15 gibi önemli bir düşüş sağlayarak ek bir iyileştirme daha getirdi. Bu misyon, yola temas ettiğinde lastiğin deformasyonunun yönetilmesi ve bunun da içinde temas alanının iyileştirilmesiyle tamamlandı. Dört çeker sürüş sisteminin yer aldığı bu modelde, arka kısımda da uyumlu bir temas alanının garanti edilmesi gerekti.
En Yeşil Fuara Sessiz Pirelli Lastikleri
Audi Q5’in gelişim sürecine başlangıç aşamasından itibaren dahil olan Pirelli, PNCS teknolojisini P Zero lastiklerle beraber hayata geçirdi. Pirelli mühendisleri, yüksek performans ve sürüş keyfi düzeyini korurken, gürültü kirliliği ve CO2 emisyonları açısından en yeni düzenlemelere de uyum gösterilmesini başardı.
Land Rover Discovery ile de aynı hedefe ulaşan Pirelli, Bu klasik İngiliz SUV'nin beşinci neslinde, 18'den 22 inçe kadar Pirelli Scorpion Verde All Season lastikler yer aldı.
Fuarın merakla beklenen yeni modeli Porsche Panamera da Gürültü azaltma sisteminin yanı sıra Seal Inside teknolojisine sahip Pirelli P Zero lastikler kullanıldı. Bu lastikler, 'sessiz' lastik olmakla kalmıyor aynı zamanda herhangi bir patlama durumunda kendi kendini tamir etme özelliğini de içinde barındırıyor.
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