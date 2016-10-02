TEMSA Maraton, Almanya yollarında

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02 Ekim 2016, 18:58

Hannover Ticari Araç Fuarı'nda taşımacı firmalarla önemli anlaşmalara imza atanı TEMSA, Berlin'de VIP hizmet veren Diamond Drive firmasına Maraton teslimatı yaptı.

Hannover Ticari Araç Fuarı’nda TEMSA rüzgarı esti. TEMSA, hem yurt içinde hem yurt dışında hizmet veren taşımacı firmalarla çok önemli anlaşmalara imza attı. TEMSA, Anadolu Seyahat’e satılan 100 adet Safir Plus aracın imza töreninin ardından Berlin’de VIP hizmet veren Diamond Drive firmasına Maraton teslimatı yaptı.

TEMSA standına Hannover Fuarı sürecinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisi yoğun oldu. Fuar etkinliğinde TEMSA, teslimatlar da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Berlin’de turizm taşımacılığı alanında VIP hizmet veren öncü firmalardan Diamond Drive firmasına ilk Maraton teslimatı yapıldı. Teslimat törenine Diamond Drive firmasının Türk sahibi Nurettin Çağman, TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, Uluslararası Satış Direktörü Acar Kocaer ve Almanya Direktörü Umut Kamay katıldı.

“TEMSA ile gurur duydum”

Diamond Drive firmasının 2009 yılında turizm taşımacılığı alanında farklı bir anlayışı ile hizmet vermek için yola çıktığını söyleyen firma sahibi Nurettin Çağman, hizmet anlayışla bu alanda önde gelen firmalar arasına katıldıklarını belirtti. Çağman, “Şu an filomuzda 9’u limuzin olmak üzere 12 araç bulunuyor. Filomuzda bulunan midibüsler özel olarak yapılmış araçlar” dedi. Daha önce TEMSA HD13 yatırımı yaptığını ve TEMSA’nın üretim ve araç kalitesini bildiğini açıklayan Çağman, “TEMSA HD13 yatırımında bir Türk markasının ne kadar kaliteli bir ürün üretebildiğini ve işletme sürecinde de bizlere sağladığı avantajları görünce doğrusu gurur duydum. Berlin yollarında bir Türk olarak Türkiye’de Türk mühendis ve işçisinin emeği ile üretilmiş bir araçla hizmet vermek benim için büyük bir mutluluk. Üstelik Almanya otobüs üretiminde çok önemli bir konumdayken TEMSA’nın bunu başarması da ayrı bir mutluluk. TEMSA’nın Maraton adında yepyeni bir ürün ürettiğini de biliyordum. Aracı görünce çok beğendim ve kaliteli hizmet anlayışımıza Maraton aracın çok yakışacağına inandım ve bu yatırımı yaptım. TEMSA’ya bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Maraton, Almanya’da fark yaratacak”

TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, Hannover Fuarı’nda gördükleri yoğun ilgi ve gerçekleşen teslimatlardan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “TEMSA hem yurt içinde hem de yurt dışında pazar payını büyütüyor. Almanya’da başlattığımız yeni yapılanma sürecinin de kazanımlarını çok kısa sürede elde ettik. Şu an da Almanya yollarında hizmet veren TEMSA marka araç sayısı 800’ü aştı. Çok yakında 1000’i de aşacağımıza inanıyoruz. Almanya’da taşımacılık alanında hizmet veren ve bu hizmeti çok kaliteli bir yapıda sunan Türk firma sahipleri var. Onlar nasıl TEMSA ile gurur duyuyorlarsa biz de onların bu ülkede verdikleri hizmetle gurur duyuyoruz. Diamond Dirive firması da bu alanın öncülerinden. Sayın Nurettin Çağman ile TEMSA HD13 teslimatı ile iş birliğimiz başlamıştı. Şimdi bu iş birliği Maraton yatırımına dönüştü. Yeni aracımızın hayırlı olmasını diliyoruz. Maraton aracımızın çok kısa sürede Alman taşımacılar arasında çok öne çıkacağına inanıyoruz” dedi.

