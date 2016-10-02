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ALD Automotive Türkiye CEO'luğuna yeni isim

ALD Automotive Türkiye CEO'luğuna yeni isim

Tarih 02 Ekim 2016, 18:50

ALD Automotive, Türkiye CEO'luğuna deneyimli yönetici Shane Dowling'i getirdi.

Avrupa’nın en büyük finans kuruluşlarından Societe Generale’nin yüzde 100 iştiraki olarak faaliyet gösteren ALD Automotive, Türkiye CEO’luğuna deneyimli yönetici Shane Dowling’i getirdi. Shane Dowling, 2011’den bu yana ALD Automotive’de Romanya CEO’su olarak görev yapıyordu.

ALD Automotive Romanya CEO’su olarak 2011’den bu yana başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Shane Dowling, Türkiye CEO’luğu görevinin yanı sıra Güney Doğu Avrupa Bölgesi Grup Direktörü olarak Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya’dan da sorumlu olacak.
2011 – 2016 yılları arasında ALD Automotive Romanya CEO’su olarak görev yapan Shane Dowling, bu süreçte önemli başarılara imza attı. ALD Automotive Romanya, CEO Shane Dowling yönetiminde 5 yıl içinde araç filosunu (yüzde 40’dan fazla) ve müşteri adedini (yüzde 30’dan fazla) sürekli artırarak, Romanya pazarında operasyonel kiralama trendlerini belirleyen en önemli oyunculardan biri oldu.

 

 

 


 

 

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