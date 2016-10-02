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ALD Automotive Türkiye CEO'luğuna yeni isim
02 Ekim 2016, 18:50
ALD Automotive, Türkiye CEO'luğuna deneyimli yönetici Shane Dowling'i getirdi.
Avrupa’nın en büyük finans kuruluşlarından Societe Generale’nin yüzde 100 iştiraki olarak faaliyet gösteren ALD Automotive, Türkiye CEO’luğuna deneyimli yönetici Shane Dowling’i getirdi. Shane Dowling, 2011’den bu yana ALD Automotive’de Romanya CEO’su olarak görev yapıyordu.
ALD Automotive Romanya CEO’su olarak 2011’den bu yana başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Shane Dowling, Türkiye CEO’luğu görevinin yanı sıra Güney Doğu Avrupa Bölgesi Grup Direktörü olarak Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya’dan da sorumlu olacak.
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