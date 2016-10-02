Anadolu Petrol Turizm'e 5 adet Safir Plus VIP

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02 Ekim 2016, 18:44

Kamil Koç bünyesinde 4 yıldır hizmet veren Karabük merkezli Anadolu Petrol Turizm filosuna 5 adet Safir Plus VIP aldı.



Temsa, teslimatlarını hız kesmeden sürdürüyor. Karabük merkezli firma Anadolu Petrol Turizm firmasının da tercihi Safir Plus VIP oldu. Filosuna 5 adet Safir VIP alan firmanın toplam araç sayısı 8’e yükseldi. Araçların teslimatına yönelik düzenlenen törene Anadolu Petrol Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Biçer, Kamil Koç Otogar Sorumlusu Baki Karakaçan, Terminaller Müdürü Ersin Bahtiyar, Temsa Bölge Satış Yöneticisi Sonat Demirci katıldı.

Kurumsal bir yapıda hizmet



4 yıldır Kamil Koç bünyesinde hizmet verdiklerini belirten Anadolu Petrol Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Biçer, “yolcu taşımacılığı alanının dışında akaryakıt ve inşaat işlerimiz bulunuyor. Karabük merkezden Ankara-İzmir ve İstanbul hattında hizmet veriyoruz. Kamil Koç bünyesinde çalışmaktan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Çünkü kurumsal bir kimlik yapısı altında siz hem maliyetlerinizi ölçebiliyorsunuz hem de kaliteli hizmet standartının sağlanması mümkün olabiliyor. En önemlisi de karşımızda bir muhatap bulabilmemiz” dedi.



Takas desteği ve 41 koltuk avantajıyla tercih SAFİR Plus VIP



Temsa tercihlerinde en önemli etkenin takas desteği olduğunu ifade eden Biçer, “Takas konusunda çok yardımcı oldular. Yakıt konusunda daha ekonomik olduklarını da biliyoruz. Sektörümüzde 2+1 koltuk düzenine yönelik araçlara büyük ilgi var. Safir Plus VIP araçlar 41 koltuklu olmasıyla farklı bir avantaj sağlıyor. Yolcular artık 2+1 araçların konforuna çok alıştı. Araç içinde internet imkanı, koltuk arkası ekranların da olmasıyla öğrencilerin yoğun bir talebi bulunuyor” diye konuştu.



5 araçlık yeni yatırım



Biçer, 2017 Ocak ayında 4 veya 5 araçlık bir yatırımda daha bulunabileceklerini belirterek, “Safir Plus VIP araçlardan duyacağımız memnuniyet ile tercihimiz yine Safir VİP araçlar olabilir” dedi.

2017 hedefi 260 bin yolcu

Bu yıl özellikle Kurban Bayramı’nda çok iyi bir yolcu talebi ile karşılaştıklarını ve yılın genelinin de iyi geçtiğine dikkat çeken Durmuş Biçer, “Okulların da bayram sonrasında açılmasıyla 15-20 günlük bir süreçte çok ciddi bir hareketlilik oldu. Bu yıl çoğunluğu öğrenci olmak üzere 200 bin yolcu taşımayı hedefliyoruz. 2017 yılı planımız ise yüzde 30 civarında büyüyerek 260 civarında bir yolcu taşımak” dedi.

Büyüyen hedeflere Safir Plus VIP katkısı

Temsa Bölge Satış Yöneticisi Sonat Demirci de Anadolu Petrol Turizm’in Karabük’te sunduğu hizmet ile farklılaştığına dikkat çekerek, “Sayın Durmuş Biçer’e büyüyen hedeflerinde tercihinin Safir Plus VIP olduğu için teşekkür ediyor ve yeni araçlarımızın firmaya hayırlı olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyorum” dedi.

