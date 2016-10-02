Goodyear Super Fuelmax, IAA'da görücüye çıktı

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02 Ekim 2016, 18:27

Goodyear 'Super Fuelmax' prototip kamyon lastikleri, 2016 IAA Ticari Araç Fuarı'nda ilk kez sergilendi.





Goodyear’ın yeni A sınıfı yakıt verimliliği değerlerine sahip prototip ön ve çeker aks lastikleri

“SUPER FUELMAX”, 22-29 Eylül tarihlerinde Hannover'de düzenlenen 2016 IAA Ticari Araç Fuarı'nda DAF standında bulunan yüksek yakıt verimliliğine sahip kamyonlarda davetlilerin karşısına çıktı. Fuarda, Goodyear kamyon lastikleri 385/55R22.5 ebadındaki SUPER FUELMAX S ön aks ve 315/70R22.5 ebadındaki SUPER FUELMAX D çeker aks lastikleri, Goodyear FUELMAX serisinin en başarılı yuvarlanma direnci performansına sahip lastikleri olarak sergilendi.

Yüksek yakıt verimliliğine sahip prototip lastikler, Goodyear’ın düşük yakıt tüketimi sayesinde filo sahipleri ve yöneticileri için hayati öneme sahip olmasının yanı sıra, 3PMSF (3-Tepeli-Dağ-Kar-Tanesi) kış lastiği işaretlemesine de sahip olması ile dikkat çekiyor.

Goodyear Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Ticari Lastikler Pazarlama Direktörü Benjamin Willot; “Goodyear SUPER FUELMAX prototip lastikler, şirketimizin yenilikçi filo çözümleri üretme politikasının bir parçası olarak geliştirildi. Lastik Etiketi uygulaması kapsamında, yalnızca üç performans kriterini göz önünde bulunduruyor. Ancak şirketimiz, yeni bir ürünü piyasaya sürmeden önce 50'den fazla performans kriterine göre ürünü değerlendiriyor. A sınıfı yuvarlanma direnci performansına sahip SUPER FUELMAX lastikleri Goodyear müşterileri için, diğer önemli kriterler açısından da dengeli bir performansa sahip ve özellikle yakıt tasarrufu sağlayan lastikler üretme çabamızın sonucu olarak geliştirildi” dedi.

SUPER FUELMAX S ön aks lastiğinin sırt deseninde denenmiş ve güvenilir IntelliMax Kanal Teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji, lastik izi boyunca yuvarlanma esnasında kapanan su tahliyesi kanalları sayesinde özellikle virajlarda kaymayı engelliyor. Ayrıca, lastik sırtında bulunan dişler birbirlerinin hareket etmesini önlüyor ve sırt yapısını sertleştirerek birbirlerine destek oluyor.

SUPER FUELMAX D çeker aks lastiğinin ise sırt blokları yeniden tasarlandı ve blokların sertliği artırıldı. Düşük yuvarlanma direncine sahip sırt bileşenleri sayesinde yüksek yakıt verimliliğine sahip bir yapıya kavuşturuldu. Yeniden tasarlanan lastik yuvarlanma direncini bir kat daha düşürürken, diğer performans kriterlerinde daha dengeli bir performansa sahip oldu. IntelliMax Diş Teknolojisi, merkezi ve yan dişler arasında konumlandırılarak lastiğin sırt yapısı sertleştirildi ve bu sayede lastiğin düşük yuvarlanma direnci, yüksek kilometre performansı ve düzenli aşınma özelliklerine sahip olması sağlandı.

Goodyear, lastik etiketi kriterlerine göre A sınıfı yuvarlanma direncine sahip kamyon lastiklerini piyasaya çıkaran ilk lastik üreticisidir. Bu lastik 385/55R22.5 LHT II ebadındaki treyler lastiğidir.

Goodyear müşterileri, SUPER FUELMAX ön ve çeker aks prototip lastikleriyle birlikte A sınıfı yuvarlanma direnci etiket değerlerine sahip ön, çeker ve treyler aks lastiklerini kullanmanın keyfini yaşayacak.

