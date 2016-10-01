Toyota, geleceğin modellerini sergiledi

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01 Ekim 2016, 19:51

Toyota, 2016 Paris Motorshow'da, gelecekteki vizyonunu ve orta vadedeki hedeflerini gösteren modellerini sergiledi.

Paris’te Yeni Prius Plug-in Hybrid ve FCV Plus’ın Avrupa prömiyerini gerçekleştiren Toyota, Türkiye’de üretilecek olan C-HR’ın üretim versiyonunu da beğenilere sundu. Toyota ayrıca yenilenen spor coupe modeli GT86, hidrojen yakıt hücreli Mirai ve Toyota’nın Gazoo Racing Motor Sporları ile fuarda vizyoner kimliği ve çevreci ulaşım çözümlerine verdiği önemi de gözler önüne serdi.

Türkiye’de üretilecek “Toyota C-HR” olgi odağıydı

Türkiye’de üretilecek olan ve tüm dünyanın merakla beklediği C-HR’ın üretim versiyonu Paris’te görücüye çıktı. C-crossover segmentine yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Toyota C-HR, coupe hatlarıyla sportifliğe vurgu yapıyor. Kasım ayından itibaren Avrupa ülkeleri ile eş zamanlı olarak Türkiye’de de satışa sunulacak olan C-HR, hatchback otomobillerin dinamizmiyle SUV sınıfına özgü güçlü duruşu harmanlıyor. Yeni Toyota C-HR; kısa ön ve arka uzantılara sahip mimarisi ve iyice köşelere konumlandırılan şişkin çamurlukları ile güçlü ve dinamik bir tasarım sunuyor. Toyota ‘Sensual Tech’ adını verdiği yeni iç mekan tasarım konseptiyle teknoloji, fonksiyonellik ve görsel şöleni C-HR’da bir araya getiriyor.

Sınıfının en iyi kalite algısını (SQ-Sensory Quality) hedefleyen C-HR’ın premium kokpit mimarisi yüksek kalite algısını karakteristik özellikleriyle barındırıyor. Toyota C-HR’ın giriş seviyesindeki 1,2 litrelik turbo benzinli motoru yüksek yakıt verimliliği vaat ederken, hibrit versiyon yakıt verimliliğine yeni bir boyut kazandırıyor. 122 HP güç üreten yeni hibrit motor sadece daha yüksek bir verimlilik seviyesi sunmakla kalmıyor aynı zamanda çok daha etkin bir performans sağlıyor. Yapılan optimizasyonlar sayesinde termal verimliliği yüzde 40 iyileştirilen (benzinli bir motor için dünyanın en iyi değeri) C-HR’ın 1,2 litrelik turbo benzinli motoru 116 HP güç ve 185 Nm tork üretiyor. 100 km’de ortalama 5,9 litre yakıt tüketen motor ortalama 134 gr/km CO2 salınım değeriyle çevreci ve tutumlu bir yapı vaat ediyor.

Toyota Prius Plug-in Hybrid

Güneş Paneli ile enerji üretiyor

Dünyanın ilk PHV (Plug-in Hybrid Vehicle) aracını sunan Toyota, ikinci nesil Prius Plug-in Hybrid modelinin Avrupa lansmanını Paris’te gerçekleştirdi. Toyota, 2050 yılına kadar tüm ürün gamının CO2 emisyon salınımını HV (Hybrid Vehicle), PHV, EV (Electric Vehicle) ve FCV (Fuel Cell Vehicle) teknolojilerini kullanarak yüzde 90 oranında düşürme hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu. Yeni Prius Plug-in Hybrid; çift motorlu elektrikli araç sistemi, batarya ısı yönetimi ve dünyada bir ilk olarak menzil uzatıcı güneş paneli olmak üzere gelişmiş teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Toyota Prius Plug-in Hybrid; tam hibrit sistem ve tamamen elektrikli sürüş olmak üzere iki farklı kullanımı bir arada sunuyor. Üstelik önceki nesil ile kıyaslandığında elektrikli sürüş menzili ikiye katlanmış durumda. Tavandaki güneş paneli yeni Prius Plug-in Hybrid’deki en önemli teknolojik inovasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Şarj soketi takılı olmadığında araç park halindeyken tavandaki güneş panelleri bataryayı şarj ediyor. Güneş panellerinden elde edilen enerji, Prius Plug-in Hybrid’in menzilini günde 5 km kadar ve bununla birlikte yılda 1.000 km kadar uzatabiliyor.

Toyota FCV Plus

Evlere de elektrik sağlayacak

Toyota Tokyo’da ilk kez tanıttığı FCV plus konsept otomobilinin Avrupa lansmanını da Paris’te gerçekleştirdi. Sadece çevre üzerindeki yükü azaltmakla kalmayan bu sıfır emisyonlu araçlar aynı zamanda enerji üretebiliyor ve farklı alanlarda kullanımın önünü açıyor.

Kendi yakıt deposunda bulunan temiz hidrojen dışında Toyota FCV Plus aynı zamanda harici yakıt depolarında bulunan hidrojenden de elektrik enerjisi üretebiliyor ve bu elektrik enerjisini örneğin evde tüketmek üzere enerji depolama kaynaklarına aktarabiliyor. FCV Plus park halindeyken bile üretmiş olduğu elektrik enerjisini diğer araçlara veya yerel elektrik altyapı hatlarına da ulaştırabiliyor.