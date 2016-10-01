TürkTraktör İtalya Bahçesi'nde

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01 Ekim 2016, 19:25

TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta, EXPO 2016 Antalya'da düzenlenen İtalya Milli Günü'nde açılışı yapılan İtalya Bahçesi'ni, üst düzey İtalya heyeti ile ziyaret etti.

TürkTraktör’ ün Genel Müdürü Marco Votta, EXPO 2016 Antalya kapsamında hazırlanan İtalya Bahçesi’nin açılışına, aralarında İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo, İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Ivan Scalfarotto, EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Komiseri Büyükelçi Erdoğan Kök ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli’nin de bulunduğu heyet ile birlikte katıldı.

Expo 2016 Antalya’da 1.000 m²’lik İtalya pavyonunda, dünyaca ünlü İtalyan peyzaj mimarlarıyla birlikte hazırlanan İtalya Bahçesi’nde geçtiğimiz yıl İtalya’da düzenlenen törende verilen ve Avrupa’nın en saygın ödüllerinden ‘Yılın Traktörü-2015’ ödülünü kazanan New Holland’ın TTJ model traktörü de sergilendi.

EXPO 2016 Antalya’da, İtalya Milli Günü kutlamasında açılışı yapılan İtalya Bahçesi’ne gerçekleştirilen ziyaret; samimi bir sohbet ortamında geçti. TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta yetkililerle yaptığı sohbet sırasında Türk mühendisler tarafından geliştirilen ödüllü traktör New Holland TTJ’nin aynı zamanda Türkiye’de üretildiği bilgisini de verdi.

Açılış konuşmalarında İtalya Ekonomik Kalkınma Müsteşarı Ivan Scalfarotto, Türkiye ve İtalya arasındaki ticari ilişkilere değinerek; Türkiye’nin İtalya’nın önemli ticaret ortaklarından birisi olduğuna dikkat çekti ve Türkiye’de bin 300’den fazla İtlayan şirketinin iş yaptığını söyledi.

Konuklar aynı akşam ünlü İtalyan folk müzik sanatçısı ve besteci Eugenio Bennato ve grubu Taranta Power’ın konserine katılarak günü keyifli bir şekilde tamamladılar.