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Renault'dan 2016 Paris Otomobil Fuarı'nda iki dünya prömiyeri
01 Ekim 2016, 19:15
Renault, Paris’te C-segmentindeki yeni model atağının son ürünü Yeni Megane Sedan'ın dünya prömiyerini gerçekleştiriyor.
Renault, Paris’te C-segmentindeki yeni model atağının son ürünü Yeni Megane Sedan’ın dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. 2015 sonunda Yeni Megane HB ve 2016 Mart ayında Yeni Megane Sport Tourer’ın lansmanında sonra Yeni Megane Sedan, Megane ailesinin en yeni ve son üyesi. Yeni Megane Sedan 12 Ekim 2016'da Türkiye'de satışa sunuluyor olacak.
Yüzde yüz elektrikli mobilite alanında öncü ve Avrupa'nın bir numaralı elektrikli araç markası Renault, inovasyon programını ve Z.E. stratejisini (Sıfır Emisyon(1)) bir adım ileriye taşıyor. Yeni Z.E. 40 pili ile donatılan Renault ZOE artık rekor düzeyde 400 km'lik NEDC sürüş menzili sunuyor. Bu mesafe, lansmanda yer alan mevcut modelin sunduğu menzilin iki katı anlamına geliyor. ZOE'nin 400 km'lik menzili, geniş kitlelere yönelik %100 elektrikli araçlar arasında en iyisi durumunda.
Nisan 2016'da Beijing, Çin'de ilk gösterimi gerçekleştirilen Yeni KOLEOS, SUV sağlamlığı ile bir D sedan otomobilin zarafetini harmanlayarak Renault'nun lüks model serilerine bir örnek oluşturuyor. Paris Otomobil Fuarı'nda çoğu Avrupa pazarında satışa sunulacak olan yeni KOLEOS INITIALE PARIS versiyonu da tanıtılıyor. Bu model 2017 baharından itibaren Yeni KOLEOS'un diğer versiyonlarıyla ile aynı zamanda satışa sunuluyor olacak.
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