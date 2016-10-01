Dacia Logan MCV ve Sandero yepyeni bir stile büründü

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01 Ekim 2016, 14:28

Dacia'nin temel modelleri, Logan MCV ve Sandero artık daha modern ve her zamankinden daha çekici. Duster'da ise otomatik vites kutusunu sunuyor.









Dacia satışları markanın 2004’te lanse edilmesinden beri sürekli artış gösteriyor. Ağustos 2016 sonunda Dacia dünya çapında 391 bin adetlik satış rakamıyla yeni bir rekor kırdı. Bu, 2015’e göre yüzde 7.3’lük artış anlamına geliyor.

Türkiye’de Duster EDC (Efficient Dual Clutch) otomatik vites kutusu ile Aralık 2016’dan itibaren müşterilerin beğenisine sunuluyor olacak.

Yenilenen Sandero ve Logan MCV ise Aralık 2016’da Türkiye pazarında yerini alacak. Türkiye’de Dacia markası toplam pazarda 8. sırada yer alıyor. 26 bin 984 adet satış ile Dacia pazar payında yeni bir rekor kırdı (yüzde 4.7 pazar payı ).

2016 Paris Otomobil Fuarı'ndaki yenilikler



Dacia Logan MCV, Sandero ve Sandero Stepway modellerinin tasarımını yeniliyor. Ayrıca geniş bir motor yelpazesi de sürücülerin beğenisine sunuluyor (yeni SCe 75 de dahil). Bunun yanı sıra Dacia ilk kez Duster’da daha keyifli yolculuklar için EDC (Efficient Dual Clutch) otomatik vites kutusunu sunuyor.

Yeni Logan MCV, Sandero ve daha fazlası!



Dacia iki modeli Logan MCV ve Sandero’nun iç ve dış tasarımlarını yeniliyor. Dacia yeni ve daha iddialı modern bir far tasarımına da sahip oluyor.

Dacia tasarımı yenileniyor. Markanın modelleri daha dinamik ve modern bir görünüm için önde ve arkada yepyeni bir far tasarımına kavuşuyor[1] Ön ve arka far gruplarının tasarımı yenilendi. Öndeki gündüz farlarında üst üste bindirilmiş dört kareden oluşan bir desen mevcut. Arka farlar aydınlatılmış dört adet kareyi temel alıyor.

Yeni Logan MCV ve Yeni Sandero daha modern bir tampon ve krom detaylı bir hava ızgarası ile donatıldı. Bu arada ön ve arka tamponların tasarımı modelin kaslı duruşunu vurgulaması açısından revize edildi.

Tasarımda yapılan bu yenilikler, Yeni Sandero Stepway üzerinde güçlü bir etki yarattı. Bu model Duster’ın tasarımından esintiler taşıyan yeni bir tasarım kimliğine sahip oldu. Öndeki ızgara, tamponun siyah tonlarını krom detaylar sayesinde zarif biçimde birleştiriyor ve aracın ön görünümüne dinamik bir dokunuş kazandırıyor. Arkada ise krom egzoz çıkışı aracın atak karakterini ön plana çıkarıyor.



Daha prestijli bir iç mekân

Yeni modellerin iç mekanları da iyileştirme çalışmalarından faydalandı. Buna daha zarif ve çağdaş saten-krom efekti hava menfez çerçeveleri, döşeme şeritleri ve orta konsol da dahil. Üst versiyonlardaki direksiyon simidi, dayanıklı ve hoş dokunma hissine sahip Soft Feel-Yumuşak Dokunuş özelliği ile ön plana çıkıyor.

Yeni Sandero Stepway’de kapı içi kolları artık krom kaplama. Serideki modeller taptaze bir hava ve konfor hissi veren yeni döşemelerle donatıldı. Yeni Sandero Stepway’deki döşeme derinlik hissi vermesi bakımından 3D dokumaya ve üst dikişlere sahip.

Daha kapsamlı donanımlara sahip; üstelik hala kolay ulaşılabilir fiyata

Yeni Logan MCV ve yeni Sandero’da sürüşü kolaylaştıran ve daha pratik hale getiren yeni sürüş destek sistemleri yer alıyor. Geri görüş kamerası (opsiyon) ve yokuş kalkış desteği sayesinde manevralar çok basit hale geliyor. Ayrıca müşterilerden gelen talepler üzerine ön elektrikli cam düğmeleri kapı panellerine yerleştirildi. Sürücü için cam düğmesine “tek dokunuş” fonksiyonu eklendi. Dahası, sürücü koltuğuna entegre geri çekilebilir kol dayanağı ile konfor daha da artırıldı (versiyona bağlı).

Aracın kabini her zamankinden daha geniş ve öndeki cep telefonu gözü ve konsolun yanındaki küçük göz gibi saklama çözümleri sayesinde daha da pratik hale getirildi. Yeni orta konsolun arkasında şişe tutucu da mevcut. Arka yolcuların mobil cihazlarını şarj etmesine imkan veren yeni bir 12-voltluk priz de eklendi.

Yeni bir motor: SCe 75

Lansmandan itibaren yedi farklı motor seçeneği sunuluyor. Buna yepyeni ve Euro6 ile uyumlu SCe 75 de dâhil. Söz konusu 75-beygir üç silindirli, 1.0-litrelik motor Renault uzmanlığından istifade etti. Böylece CO2 emisyonlarından ve yakıtta yüzde 10’a yakın tasarruf sağlandı.

Dacia son derece geniş bir motor-vites kutusu kombinasyonu sunuyor:

Benzinli: SCe 75 / TCe 90; Stop&Start (S&S) özellikli/ TCe 90 S&S Easy-R otomatikleştirilmiş manuel vites kutusu ile birlikte. Dizel: dCi 75 S&S / dCi 90 S&S; ister manuel şanzımanlı ister Easy-R vites kutusu ile birlikte.



Sürüş artık daha konforlu ve kolay

Duster ilk kez altı vitesli çift kavramalı EDC otomatik vites kutusu ile birlikte sunuluyor. Böylece otomatik vites kutusunun konfor ve rahatlığı, manuel versiyonun yakıt tasarrufu ve düşük CO2 emisyon değerleriyle bir araya getiriliyor.

EDC’de yokuş kalkış desteği sunuluyor. Yokuş çıkarken EDC kontrol ünitesi frenleri devreye sokarak araç geri kaymadan önce sürücüye ileri hareket için gereken süreyi kazandırıyor. EDC vites kutusu Duster dCi 110bg S&S motora sahip 4x2 Laureate versiyonu ile sunuluyor.



Özel seri:Duster Black Shadow

Dacia bazı pazarlarda gerçek özgün bir stile sahip Yeni Duster Black Shadow özel serisi müşterilerin beğenisine sunuluyor. Sportif ve zarif özellikler taşıyan Dacia’nın çok yönlü SUV modeli tüm dikkatleri üzerinde toplayacak.

Söz konusu yeni seride parlak siyah ızgara ve kapı aynası muhafazaları, elmas efektli 16 inçlik siyah alaşımlı jantlar ve siyah kapı eşikleri yer alıyor. Duster Black Shadow bununla birlikte SUV mirasına sadık kalıyor: hepsi saten efektli krom ön ve arka koruma plakaları ve tavan barları.

İç mekânda ise parlak siyah renkler ve deri kaplı direksiyon Duster Black Shadow’a farklı bir hava katıyor. Aracın ekipman düzeyi de oldukça tatminkar düzeyde olup Fransa’da MediaNav navigasyon ve geri görüş kamerası ile sunuluyor.

Rekor düzeyde satışlar

2004 senesinde yeniden canlandırılmasından bu yana Dacia markası, özellikle Avrupa ve Akdeniz bölgesinde dört milyondan fazla satış gerçekleştirdi. Ağustos 2016 sonunda Dacia dünya çapında 391 bin adetlik satış rakamıyla yeni bir rekor kırdı. Bu, 2015’e kıyasla yüzde 7.3’lük artış anlamına geliyor. Avrupa’da markanın pazar payı +0,1 puan ile yüzde 2,5, Eurasia Bölgesi’nde +0,1 puan ile yüzde 7,9 ve +1,7 puan ile Kuzey Afrika ülkelerinde yüzde 17,8 pazar payına sahip. Dacia modelleri, müşterileri arasındaki popülaritesini korumaya devam ediyor.

Ağustos 2016 sonunda Dacia, dünya çapında 391 bin 098 adetlik satış rakamına erişti; bu da bir önceki yıla göre yüzde 7.3’lük artış anlamına geliyor. Markanın var olduğu 44 ülkenin 27’sinde rekor pazar payı ya da satış adetlerine ulaşıldı.



Avrupa’da Dacia’nın satışları toplam 288 bin 477 adet olarak gerçekleşti. Bu yeni bir rekor ve yüzde 12,5’lik artış anlamına geliyor. Sandero Avrupa’nın en çok satan üçüncü B-segment otomobili durumunda (perakende müşterilere). Dacia Duster ise Avrupa’daki perakende müşterilere yönelik olarak en çok satan ikinci C-SUV segment otomobili. Fransa’da ise Dacia yüzde 12.3’lük artışla 77 bin 671 adetlik satış açıkladı ve binek otomobil satışlarında yeni bir rekor kırdı. Marka, 76 bin adetten fazla satışla kendi binek otomobil satış rekorunu kırdı. Sandero satışları yüzde 26.7 arttı ve Fransız sıralamasında üç sıra yukarı çıktı. Sandero perakende müşteri satışlarında en çok satan ikinci otomobil oldu. Dacia diğer Avrupa ülkelerinde satışlarını yüzde 12.6 artırarak 210 bin 806 adede ulaştırdı. Marka İtalya’da yüzde 18.2’lik artışla rekor düzeyde 38 bin 316 adet sattı. İspanya’da (39 bin 192 adet) ve yüzde 4.3’le Dacia’nın en yüksek pazar payını elde ettiği Polonya’da (13 bin 381 adet) yeni rekorlar kırıldı. Dacia yüzde 4.8 ile Çek Cumhuriyeti’nde de rekor pazar payı elde etti. Fas’ta ise Dacia’nın satışları yüzde 21.9 artarak 28 bin 327 adede ulaştı. Marka binek otomobil ve hafif ticari araçlarda kombinede liderdi ve pazar payı yüzde 26.4’e ulaştı. Türkiye’de elde edilen 26 bin 984 adetlik satışla Dacia pazar payında önceki rekorlarını yeniden kırdı (yüzde 4.7 YTD).

44 ülkede aktif olan Dacia yenilediği modellerle popülaritesini artırmayı amaçlıyor.

Dacia, 10 yılı aşkın bir süredir, sunduğu ekipmanlar bakımından ödenen para karşılığında gerçek değer sunan çekici otomobiller üretme konusundaki politikasıyla otomotiv pazarında büyük bir oyuncu olarak göz önünde oldu.

Dacia müşterileri marka ile yakın teması sürdürüyor



Dacia müşterileri markaya olan bağlılıklarını üç milyondan fazla fana sahip Facebook topluluğu ile gösteriyor. Dacia piknikleri artık her sene bir gelenek halini aldı ve farklı ülkelerden binlerce insanı ağırlar oldu.

Müşteri sadakati markanın ticari başarısında önemi bir pay sahibi oluyor. 26 Haziran’da 11 bin’den fazla müşteri Dacia’nın Fransa’daki sekizinci kez düzenlenen pikniğine katıldı. Benzer etkinlikler Danimarka ve Almanya’da da gerçekleştirildi ve sırasıyla 3 bin ve 5 bin 500 kişilik katılım gerçekleşti.

Yeni bir topluluğun adresi ‘Système Dacia’

Dacia Nisan ayında Dacia sahiplerine yönelik olarak yeni bir topluluk platformu olan ‘Système Dacia’ hizmete soktu.

Bu websitesinde fikir paylaşımları ve akıllıca para harcama konusunda bilgiler ve ipuçları yer alıyor. Sitenin reklam sloganı ise ‘Plus Malins Ensemble’ [Birlikte daha akıllıca]. ‘Système Dacia’ son derece yalın ve kullanıcı dostu; bu haliyle müşteriler ve Dacia markası arasındaki bağlantıyı güçlendiriyor.

