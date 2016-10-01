SEAT'ın yeni SUV'u en maceracı haliyle Paris Fuarı'nda

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01 Ekim 2016, 14:06

Seat'ın SUV platformunda ürettiği ilk model olan Ateca'nın en üst seviye temsilcisi olan X-Perience, Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı.



SEAT, Uluslararası Paris Otomobil Fuarı’nda tüm sınırları aşabileceğini gösteren Ateca X-Perience’ı görücüye çıkardı. Ateca, şehirli bir müşteri kitlesine sahip olsa da bu otomobil beklenenden çok daha fazla off-road kapasitesi sunuyor. Ateca X-Perience ile daha maceracı bir karaktere vurgu yapılarak, diğer SUV’ların ulaşamayacağı türde bir arazi aracı yaratılıyor.

Orta konsolda yer alan sürüş deneyimi butonu ile SEAT Sürüş Profilindeki Eko, Konfor, Spor, Kar, Off-road ve Kişisel modlardan biri seçilebiliyor ve böylece Ateca X-Perience sürücü durumuna, yol koşullarına ve o andaki kişisel tercihlere kendini uyarlayarak yeni bir maceraya hazır hale geliyor. Yeni nesil Haldex teknolojisine sahip 4Drive çekiş kontrolü, Yokuş İniş Desteğini de içeriyor ve bütün bunlar sürüş güvenliğini artırıyor.

Ateca X-Perience’ın özel tasarım 18 inçlik jantları, siyah çamurlukları, özel kapı eşikleri, çizilmez boyası, ideal yerden yüksekliği otomobilin off-road karakterini tamamlıyor. Krom tavan rayları, bagajın üstüne yerleştirilen ve otomobilin sportif karakterini ortaya çıkaran arka spoyler, bagajdaki 4Drive ve X-Perience logoları, arka tamponda yer alan çamurluklar Ateca X-perience’a agresif bir görüntü kazandırıyor.

190 HP güç üreten 2.0 TDI motora sahip ATECA X-perience, 7 ileri DSG şanzımanıyla performans ve verimliliği buluşturuyor. Ateca X-Perience, SEAT modelleri için artık alışılmış olan sürücü destek sistemlerini en eksiksiz şekilde barındırıyor. Şerit Takip Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), Şehir içi Acil Frenleme Fonksiyonu özelliğine sahip Ön Bölge Asistanı, Kör Nokta Tespit Sistemi ve Arka Çapraz Trafik Uyarısı, Top View Camera (Çevresel Görüş Sistemi), Park Asistanı gibi özellikler otomobilde yer alıyor.

SEAT, bağlanabilirlik konusunda da en önde olmayı hedefliyor. Ateca X-Perience’ın Full Link teknolojisi (Apple Car Play ve Android Auto işlevlerini kapsar), 8 inç Medya Sistemi ekranı ve sürücünün akıllı telefonları kablosuz olarak şarj etmesini sağlayan “Connectivity Box” sistemini içeren yeni nesil bilgi-eğlence sistemleri sayesinde dijital dünyayla sürekli olarak bağlantı içinde kalması sağlanıyor.

