Yeni Audi Q5 Paris'te tanıtıldı

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01 Ekim 2016, 13:42

Audi, Paris Otomobil Fuarı'nda, Yeni Q5'in dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. Fuarda ayrıca A5/S5 Sportsback, RS Q3 ve RS3 Sedan da ilk kez görücüye çıkıyor.

Audi’nin SUV segmentte en önemli temsilcilerinden biri olan Q5, ilk kez Paris fuarında Audi tutkunlarının beğenisine sunuluyor. İlk kez 2009 yılında satışa sunulan ve model yaşamı boyunca segmentinde rekabette büyük başarı sağlayan Q5, kullanıcıların da büyük ilgisini gördü. Satışlarını her yıl artırma başarısı gösteren Q5’in, yeni nesli , Audi’nin yeni tasarım dili olan Audi Prologue çizgilerini taşıyor ve daha keskin ve agresif bir görünümle segmentindeki başarıyı sürdürmeyi hedefliyor.

Bir önceki nesilden 90 kilo daha hafif ve 27 HP daha güçlü olan Yeni Audi Q5, 2.0 TDI 190 HP, 2.0 TFSI 252 HP motor seçenekleri, quattro çekiş sistemi ve Stronic şanzıman ile satın alınabiliyor. Q5’in, sportif kardeşi SQ5 ise 354 HP güç üreten 3.0 TDI quattro motora sahip. Yeni Q5, Çarpışma Önleme (Collision Avoidance Assist ), Dönüş (Turn Assist), Trafik (Traffic Jam assist) gibi güvenlik asistanlarını da barındırıyor. İç hacmi büyüyen ve 10 litre daha geniş bagajıyla, kullanıcılara daha konforlu bir sürüş sunan Yeni Q5, eğlence ve bilgi sistemleriyle kullanıcıların modern hayatın imkanlarından da araç içinde de yararlanmasını sağlıyor.

A5/S5 Sportback, RS3 Sedan ve RSQ3 de sergileniyor

Audi, Paris Fuarı’nda, ayrıca kompakt SUV modeli Q3’ün sportif ve dinamik RS teknolojisi ile birleşimi olan RS Q3’ü, daha önce coupe versiyonunu tanıttığı A5/S5’in dört kapılı versiyonu A5/S5 Sportback’i ve A3 Sedan modelinin, en sportif versiyonu olan RS 3 Sedan’ı da ilk kez beğeniye sunuyor.