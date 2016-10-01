TomTom ve Volvo Trucks birlikte çalışıyor

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01 Ekim 2016, 13:32

TomTom yenilikçi ve modüler navigasyon yazılımı Navkit'in kamyoncular için özelleştirilmiş versiyonunun Volvo kamyonlarda sunulacağını açıkladı. Bu anlaşma ile TomTom ve Volvo Trucks ilk kez birlikte çalışmış olacak.

Volvo Trucks, kamyonlarında TomTom’un navigasyon yazılımı NavKit‘i seçti. TomTom ve Volvo Trucks arasındaki bu anlaşma ile TomTom, yenilikçi ve modüler navigasyon yazılımı olan NavKit ‘i kamyoncular için özelleştirilmiş bir versiyon olarak sunuyor. Bu versiyon otomotiv sınıfı dijital haritalar ve canlı TomTom Trafik servisi sunuyor. Bu anlaşma ile TomTom ve Volvo Kamyon birlikte ilk defa çalışıyor.

“TomTom dünyanın en büyük ağır kamyon markalarından biri olan Volvo Trucks ile çalışmaktan memnuniyet duyuyor” diyen TomTom Otomotiv Genel Müdürü Antoine Saucier şunları söyledi: “Biz Volvo Trucks’ın profesyonel ve yoğun talepli müşterilerine sektörün önde gelen ürünlerimizi sunmak için sabırsızlanıyoruz.”

