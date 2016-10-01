Civic Sedan'ın Avrupa prömiyeri Paris'te yapıldı

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01 Ekim 2016, 13:25

Türkiye'de üretilen Civic Sedan'ın 10'uncu neslinin Avrupa prömiyeri Paris Otomobil Fuarı'nda gerçekleşti. Yenilenen Civic HB ile birlikte sergilenen Civic Sedan, Honda Türkiye'nin yeni pazarlara açılmasını sağlayacak.

İlk otomobilini 1997 yılında üretmeye başlayan Honda Türkiye Fabrikası’nın gururu Civic Sedan, Avrupa’da ilk kez Paris Otomobil Fuarı’nda Hondaseverlerle buluştu. Yenilenen Civic HB ile birlikte sergilenen Civic Sedan, gördüğü ilgi ile Avrupa C sedan segmentinin yeni yıldızı olmaya aday olduğunu kanıtladı.

Honda Tükiye’nin 123 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiği proje neticesinde üretimine 16 Eylül’de başlanan Civic Sedan, 8 Ekim 2016 tarihinde 75 bin 740 TL’den başlayan fiyatla bayilerde yerini alacak. Üretildiği platform nedeniyle Honda’nın global ve Avrupa pazarındaki en önemli modeli olan otomobil 10’uncu neslinde de tasarımdan teknolojisine segmentindeki standartları yükseltmeyi başarıyor.

Sportif dört kapılı sedan: Honda Civic Sedan

Yeni Honda Civic Sedan marka tarihinin en geniş kapsamlı tek model geliştirme programından yararlanıyor ve Honda’nın C segmentindeki ileriye dönük önemli bir adımını temsil ediyor. Yeni Civic Sedan 10’uncu nesli ile son derece sportif bir dört kapılı sedan olarak yollara çıkıyor.

Yeni Civic Sedan, Honda’nın en kapsamlı ve iddialı yeni ürün geliştirme programının bir yansıması. Sadece geniş kapsamlı Ar-Ge kaynaklarıyla sınırlı kalmayan Honda, yeni Civic’i geliştirirken özellikle üretildiği ülkelerden biri olan Türkiye başta olmak üzere Kuzey Amerika’dan Japonya’ya ve Avrupa’dan Güney Amerika’ya ve Asya’ya kadar dünyanın dört bir yanındaki üretim ve satış operasyonları da sürece dahil edildi. Bugüne kadar üretilen en sportif Civic olan araç dinamizm, performans, yakıt verimliliği, ferahlık, genişlik, güvenlik ve iç mekan kalitesi söz konusu olduğunda kompakt sınıfa tamamen yeni standartlar getiriyor.

Yeni Civic Sedan, silueti ile sportif karakterini gözler önüne seriyor. Önceki nesil ile kıyaslandığında daha geniş, daha uzun ve daha alçak olan yeni Civic Sedan kısa ön ve arka aks uzantılarıyla sportif bir duruş sergilerken gergin hatlar yüksek aerodinamik verimliliği destekliyor. Sert hatlara sahip agresif yüz ifadesi, şişkin ve belirgin çamurluk kuşakları ve köşeli tasarıma sahip hava girişleri yeni Civic Sedan’ın sportif karakterine vurgu yapıyor.

Yeni Honda Civic Sedan geliştirilirken atak ve dinamik bir karakter hedeflendi. Modern ve yenilikçi mühendislik çözümlerini bünyesinde barındıran yeni Civic Sedan hafif yapı, rijit gövde, düşük ağırlık merkezi ve son derece gelişmiş bir süspansiyon sistemi ile oldukça keyifli ve eğlenceli bir sürüş deneyimi vaat ediyor.

Yeni daha geniş ve daha uzun platform sınıf lideri iç mekan genişliğini beraberinde getiriyor. Tamamen yeni iç mekan yalın, son derece düzenli bir mimari, yeni teknolojiler ve üst seviye kaliteli malzemelerle buluştu. Alçak oturma pozisyonu sürücüye daha sportif bir his sağlarken aynı zamanda otomobille daha iyi bir bağ kurmaya yardımcı oluyor. Yeni Civic Sedan ayrıca çok yönlü, pratik ve kullanışlı bir iç mekan ve bagaj alanıyla kompakt sınıfa yeni standart getiriyor. Bilgi ve eğlence sistemi Honda Connect’in ikinci nesli yolculukları keyfe dönüştürmek için Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunuyor.

1,6 litre i-VTEC motor, yeni Civic Sedan’da 6 ileri manuel ve geliştirilmiş yeni CVT şanzıman seçenekleriyle birlikte sunuluyor. Üstten tek egzantrikli (SOHC) 1,6 litre sıralı 4 silindir tasarımlı, 16 supaplı i-VTEC motor aynı zamanda değişken emme manifolduna sahip. Civic Sedan’ın motoru 6500 devirde 125 PS gücü üretiyor ve 4300 devirde 152 Nm tork sağlıyor. Aynı motor üzerinde, özellikle Türkiye pazarı için özel geliştirilen LPG sistemine sahip Civic Eco, otogaz dönüşümü için özel olarak geliştirilen 1.6 lt’lik motoru ile benzinli bir otomobilin sunduğu performans ve uzun ömürlülüğü, yakıt ekonomisi ve düşük emisyon değerleriyle birleştiriyor.

Yeni Honda Civic Sedan ayrıca güçlü, keyifli ve yüksek verimlilik seviyesine sahip tamamen yeni VTEC Turbo benzinli motorla 2017’nin ilk aylarında yollara çıkacak. Dört kapılı beş koltuklu sedan, sıralı dört silindirli 1,5 litrelik VTEC Turbo benzinli motor, manuel ve CVT olmak üzere iki farklı şanzıman ile kombine edilebilirken gücünü ön aksa aktarıyor.

