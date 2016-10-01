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USTYAPI DERGISI SAYI 77

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Volkswagen!in elektrikli konsept otomobili I.D

Volkswagen!in elektrikli konsept otomobili I.D

Tarih 01 Ekim 2016, 13:04

Volkswagen'in gelecek ile ilgili tasarım ve teknoloji öngörüsünü de taşıyan I.D, 600 kilometreye varan olan menzili ve otonom sürüşüyle öne çıkıyor.

Volkswagen, Paris Otomobil Fuarı’nda, tamamen elektrikli yeni konsept aracı I.D’nin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Volkswagen’in elektrikli konsept otomobili I.D, tek bir şarj ile 600 kilometreye varan bir menzile sahip. Sıfır emisyonlu I.D’nin elektrikli motoru 170 PS’lik güç üretiyor. Kompakt segmentte markanın elektrikli otomobil tasarım dilini de belirleyen I.D, iç tasarımda yeni Açık Alan Konsepti (Open Space Concept) felsefesini de taşıyan ilk Volkswagen oldu.

Volkswagen’in gelecekte geliştireceği elektrikli otomobiller için de bir altyapı olacak Modular Drive Kit (MEB) platformu temel alınarak geliştirilen I.D, seri üretim bir Golf’ten daha kısa olmasına rağmen, bir Passat’ın iç hacmini sunuyor. Bunu ise elektrikli motorun arka aksta, pillerinin de otomobilin tabanına yayılmasını sağlayan yeni tasarımıyla gerçekleştiriyor. Böylece, cömert bir iç hacim sunuyor.

Tek tuşla otonom sürüş

I.D’nin en öne çıkan özelliklerinden biri de bir tuşla “I.D Pilot” adı verilen otonom sürüşe geçebilmesi. Sürücü bunu, direksiyon üzerinde bulunan VW logosuna dokunarak gerçekleştiriyor. Direksiyon gizlenerek, sürücüye de daha rahat bir alan sağlanıyor.

I.D, anahtar yerine, akıllı telefon ile açılıyor veya çalıştırılıyor. Kullanıcılar, akıllı telefonlarıyla oluşturdukları, sürüş modu tercihleri, koltuk, navigasyon veya eğlence sistemi ayarlarını da “Volkswagen Automotive Cloud” profili ile otomobile yükleyebiliyor. Volkswagen tamamen elektrikli I.D’yi 2020 yılında, otonom sürüş sistemli I.D’yi de 2025 yılında üretime geçirmeyi hedefliyor.

 

 

 

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