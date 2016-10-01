Citroën, Paris'te yeni C3'ün dünya prömiyeri ile damga vurdu

Citroën, Ekim ayında kapılarını açan Paris Otomobil Fuarı’nda Yeni C3, Yeni C4 Picasso, CXPERIENCE Concept, Yeni C3 WRC, “Citroën Advanced Comfort” programı kapsamındaki C4 Cactus, Jumpy SpaceTourer ile C4 Cactus Rip Curl ve E-Mehari modellerini sergiliyor.

Fuarda aralarında elektrikli E-Mehari, VIP minibüs Jumpy SpaceTourer ve Grip Control özelliğine sahip C4 Cactus Rip Curl gibi 2016’da satışa sunulan diğer modeller de otomobilseverlerle buluşuyor.

29 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilen basın toplantısında üst segment hibrit konsept CXPERIENCE, yeni yarış modeli C3 WRC ve özellikle Yeni C3 modeli ile 3 dünya lansmanı gerçekleştirdi.

Citroën, Paris Otomobil Fuarı'na yeni C3'ün dünya prömiyeriyle birlikte CXPERIENCE VE C3 WRC ile damgasını vuruyor.