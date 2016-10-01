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USTYAPI DERGISI SAYI 77

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Dünya

Citroën, Paris'te yeni C3'ün dünya prömiyeri ile damga vurdu

Citroën, Paris'te yeni C3'ün dünya prömiyeri ile damga vurdu

Tarih 01 Ekim 2016, 12:50

Citroën, Paris Otomobil Fuarı'na yeni C3'ün dünya prömiyeriyle birlikte CXPERIENCE VE C3 WRC ile damgasını vuruyor.

Citroën, “Be Different, Feel Good - Farklı Ol, İyi Hisset” sloganı doğrultusunda tasarladığı modellerini, evsahibi olduğu Paris Otomobil Fuarı’nda sergiliyor.

29 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilen basın toplantısında üst segment hibrit konsept CXPERIENCE, yeni yarış modeli C3 WRC ve özellikle Yeni C3 modeli ile 3 dünya lansmanı gerçekleştirdi.

“Citroën Advanced Comfort” programı kapsamında; C4 Cactus ve yeni C4 Picasso’nun prömiyerleri gerçekleştirildi.

Fuarda aralarında elektrikli E-Mehari, VIP minibüs Jumpy SpaceTourer ve Grip Control özelliğine sahip C4 Cactus Rip Curl gibi 2016’da satışa sunulan diğer modeller de otomobilseverlerle buluşuyor. 

Citroën, Ekim ayında kapılarını açan Paris Otomobil Fuarı’nda Yeni C3, Yeni C4 Picasso, CXPERIENCE Concept, Yeni C3 WRC, “Citroën Advanced Comfort” programı kapsamındaki C4 Cactus, Jumpy SpaceTourer ile C4 Cactus Rip Curl ve E-Mehari modellerini sergiliyor.

 

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