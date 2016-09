Mercedes-Benz Kent İçi Otobüsü Conecto’yu yeniledi !

Anasayfa » Otobüs

29 Eylül 2016, 14:43

Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası’da üretilen Conecto Solo ve Conecto Körüklü tamamen yeniledi. Yeni Conectol'ar Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen toplantı ile basına ve kentiçi otobüs işletmecilerine tanıtıldı.

Yeni Connecto’nun tanıtım toplantısına kentiçi otobüs satış yöneticileri katıldılar.

Yeni Conectolar hakkında detaylı bilgileri Satış Müdürü Alper Kurt verdi.



Yeni Euro 6 motor ve reküperasyon modülü sayesinde yakıt ekonomisi ve ekolojik kazanım

Yolcu için en üst düzeyde konfor

Konforlu sürüş için yeni teknolojiler

Aktif ve pasif güvenlik sistemleri ile sınıfının öncüsü

Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası’da üretilen Conecto Solo ve Conecto Körüklü tamamen yeniledi. Yeni Connectolar haliç kongre Merkezinde düzenlenen toplantı ile basına ve kentiçi otobüs işletmecilrine tanıtıldı. Yeni Connectolar şık ve sade görünüşleri, işlevsel özellikleri ile dikkat çekiyor. Mercedes yetkilileri otobüslerin yakıt ve işletme giderlerinin düşük olma özelliğini vurguluyorlar.Yeni Connectoların Basın toplantısına Mercedes Benz Türk Direktörler Kurulunun eski ve yeni başkanı Biritta Seeger ile Süer Sülün katıldı. Yeni Connecto sunumu Biritta Seger’in Türkiyedeki son ürün tanıtım toplantısı oldu. Süer Sülün ise direktörler Kurulu başkanı olarak Connecto tanıtımı ile Yeni başkan olarak Basın toplantısına katıldı. Basın tanıtımının ardından Yeni Connectolar Kongre merkezine davet edilen halk otobüsü işletmecilerine yemekli bir toplantı ile tanıtıldı. Davetlilerin soruları yanıtlandı.Mercedes-Benz Türk Otobüs ve Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Süer Sülün, “1996 yılında O 345 olarak üretmeye başladığımız ve 2007 yılında Conecto adıyla yenileyerek piyasaya sunduğumuz şehiriçi otobüsümüzü buradan edindiğimiz tecrübelerle daha da iyileştirmek için sürekli çalıştık ve yatırım yaptık.Yeni aracımızın üstün teknolojisi, tasarımı, güvenlik standartları ve özellikle yakıt tasarrufu ile şehiriçi ulaşımın “en karlı yatırımı” olacağına inanıyoruz. Genişleyen iç havuzu, tamamen yenilenen şoför mahalli, yeni nesil iklimlendirme sistemi, sunduğu geniş donanım alternatifleriyle ve özellikle yakıt tasarrufu sağlayan reküperasyon sistemine sahip sınıfındaki tek model olması özelliği ile sektörde fark yaratacak bir ürün ile bugün tanışacaksınız. Yeni Conecto, solo ve körüklü olarak artık dizelin yanı sıra CNG motor seçenekleri de sunuyor.Mercedes-Benz Türk olarak müşterilerimizin ve yolcuların beklentilerini doğru tespit etmek ve ihtiyaçlara göre en doğru araçları sunmak her zaman en önemli hedefimiz oldu.”1.300 adedi Hoşdere fabrikasında üretilmiş Conecto olmak üzere toplam 3.600 adet Mercedes-Benz marka şehiriçi otobüs halen Türkiye’de toplu taşıma hizmeti vermektedir. Türkiye’nin 3 büyük belediyesine ait araç filolarında ağırlıklı olarak araçlarımız hizmet verirken, İstanbul’un ve Türkiye’nin en önemli taşıma hatlarından metrobüs hattında an itibariyle sadece Mercedes-Benz marka Conecto, Citaro ve Capacity otobüsler çalışmaktadır. Mercedes-Benz, ürünleri ile beraber sunduğu entegre servis hizmetleri ile de sektörde öncü olmaya devam etmektedir. İETT öncülüğünde başlayan “garaj işletim modeli” çerçevesinde İETT filosundaki 887 araç 330 personel ile haftanın 7 günü 24 saat yüzde 95 oranında Mercedes-Benz Türk tarafından sefere hazır tutulmaktadır. Aynı şekilde Konya Belediyesi’nde de araçların sefere hazır hale getirilmesi ile ilgili tüm hizmetleri Mercedes-Benz personeli vermektedir”. dedi.- Conecto Solo dizel: Euro 6 normuna uygun, 220 kW (295 PS) gücündeki yeni OM 936 motor- Conecto Solo CNG: 222 kW (298 PS) gücündeki Mercedes-Benz M 936 G motor- Conecto Körüklü dizel: 265 kW (349 PS) gücündeki Mercedes-Benz OM 470 motor- Conecto Körüklü CNG: 222 kW (298 PS) gücündeki Mercedes-Benz M 936 G motorMercedes-Benz mühendisleri tarafından geliştirilen düşük emisyon değerli yeni nesil motor, daha fazla yakıt tasarrufu sunuyor. Sadece yeni Conecto otobüslerinde bulunan reküperasyon modülü sayesinde otobüsün depoladığı enerji ilave yakıt tasarrufu olarak geri dönüyor. Yeni Conecto AdBlue ve motor yağı tüketiminde de önemli ölçüde azalma sağlıyor.Yeni Conecto’nun renkli gösterge ekranlı yol bilgisayarı sayesinde anlık yakıt tüketimi ve seyir bilgileri kolaylıkla takip edilebiliyor ve yakıt tüketim miktarı hesaplanabiliyor.Yeni B2E (Bus Electric Electronic) teknolojisi ile teknik altyapısı tamamen değişen yeni Conecto, güçlü yeni Euro 6 motoru ile çok daha ekonomik. Bunun yanısıra kullanımı kolay kontrol üniteleri ile kumanda ediliyor. Araçtaki kablo sayısı azaltılarak arıza olasılığı minimuma indirilirken aracın ağırlığının azaltılması da yakıt tasarrufuna ek katkı sağlıyor. Arıza durumunda, sorunun ne olduğu renkli ekranda görsel ikonlarla açıklamalı olarak gösteriliyor ve hızlı bir şekilde çözülmesi sağlanıyor.26 oturan, 77 ayakta ve 1 engelli olmak üzere 104 kişilik yolcu kapasitesine sahip olan yeni solo dizel Conecto hem sürücüsüne, hem yolcusuna en üst düzeyde konfor sunuyor. Genişleyen iç hacmi sayesinde ve 3.120 mm yüksekliği ile ferah bir yolcu ortamı sunuyor. Yeni Conecto otobüsün içinde bulunan ve aracın her alanını görebilen kameralar, engelli erişimine uygun giriş rampası, yana yatma fonksiyonu, 3 adet basakmaksız kapı, çocuk arabası ve tekerlekli sandalye için özel ayrılmış emniyet kilitli park yeri ve tek parça halindeki panoramik camları ile en üst düzeyde yolcu konforu sağlıyor. Patenti Mercedes-Benz Türk’e ait olan yeni nesil havalandırma konsepti ile aracın içi artık daha havadar. Aracın ağırlığını azaltarak yakıt tasarrufu sağlayan bu sistem aynı zamanda klimanın verimini arttırarak daha iyi soğutmasını sağlıyor.Yeni tasarlanan kokpit, modern gösterge paneli ve renkli ekran sürücüsüne hem modern bir atmosfer, hem de rahatlık sunuyor. Ergonomik ve kokpitle uyumlu tasarıma sahip, erişimi kolay butonlar, sürücünün tüm kontrolü ellerinin altında tutmasını sağlıyor. Direksiyon üzerindeki çok fonksiyonlu düğmelerle yol bilgisayarı kumanda ediliyor. Yeni Conecto’da bulunan 7 adet kamera ile araçtaki tüm noktalar rahatlıkla gözlemlenip kaydedilebiliyor ve 8 kanallı kayıt cihazı ile takip edilebiliyor. Geri vites devreye girdiğinde otomatik olarak ekrana yansıyan arka kamera görüntüsü araç kullanımını çok daha güvenli ve rahat hale getiriyor. Bunun yanında 2 adet monitör sayesinde de hat bilgileri yolculara aktarılabiliyor.Geniş kapsamlı aktif güvenlik paketi ile donatılan yeni Conecto, dört tekerlekte de disk frene sahip. Aracın standart donanımında bulunan ABS (Anti Blokaj Sistemi), ASR (Anti Patinaj Sistemi) ve EBS (Elektronik Fren Sistemi) seyir güvenliğini sağlıyor. Otomatik şanzımana entegre retarder, aracın fren sistemi ile birlikte sarsıntısız yavaşlamasını sağlıyor ve fren mesafesini kısaltıyor, fren ömrünü uzatıyor. Yeni Conecto’nun yenilikçi ve hafifletilmiş karoseri sayesinde Euro 6 motor ile gelen ağırlık artışı dengeleniyor. Mercedes-Benz mühendisleri tarafından geliştirilmiş olan yeni karoseri yapısıyla 2018 yılında geçerli olacak kanunlara şimdiden uyum sağlanıyor. Yenilikçi karoseri yapısı, üst gövdenin bir kaza durumunda garanti etmesi gereken “hayatta kalma alanını” sağlıyor.Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Fabrikası’nda üretilen ve kullanıcısına en üst düzeyde güvenlik, konfor, ergonomi, güç / performans sunan şehiriçi otobüsü yeni Conecto, ekonomi ve yüksek kazanç için gerekli tüm şartları yerine getiriyor. En üst düzeydeki sağlamlık ve dayanıklılık kriterlerine uygun olan yeni Conecto, kataforez daldırma boya tesisinde gördüğü işlem sayesinde korozyona karşı en son teknolojiyle korunuyor.